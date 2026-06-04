В Киевской области из-за атаки РФ пострадал водитель бензовоза: мужчину госпитализировали

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В результате очередной российской атаки на Киевскую область пострадал мужчина в Бориспольском районе. Его доставили в больницу с переломом голеностопного сустава.

По словам главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник , травмированный мужчина работает водителем бензовоза. У него диагностирован закрытый перелом голеностопного сустава. Пострадавший госпитализирован в местную больницу, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Калашник также призвал жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях отбоя опасности.

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Кроме того, мы писали, что на территории одного из жилых комплексов того же района были ранены по меньшей мере 19 человек . Во время атаки РФ они скрывались на местном паркинге.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска нанесли массированные удары по Киеву десятками баллистических ракет и БПлА.

Из-за последствий атаки в нескольких районах столицы временно перекрыли движение транспорта.

Известно о шести погибших в Киеве и около 80 пострадавших, из них трое детей в возрасте 3, 11 и 17 лет.

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