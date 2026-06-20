- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 570
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
В Киеве и ряде областей в субботу, 20 июня, по состоянию на 14:29 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Воздушные силы предупреждают об угрозе вражеских беспилотников.
«Черниговщина: — несколько групп БпЛА мимо Сосницы, Куликовки в направлении Киевского водохранилища; — БпЛА мимо н.п.Остер, Десна в направлении Любычева, Киева; Киевщина: БпЛА на севере области, курс — западный», — говорится в сообщении ВС в Telegram.
Кроме того, ударные БпЛА на Киевщине частично двигаются по западному курсу в направлении Житомирщины, другая часть в направлении Киева с севера.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!