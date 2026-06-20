В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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В Киеве и ряде областей в субботу, 20 июня, по состоянию на 14:29 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Воздушные силы предупреждают об угрозе вражеских беспилотников.

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«Черниговщина: — несколько групп БпЛА мимо Сосницы, Куликовки в направлении Киевского водохранилища; — БпЛА мимо н.п.Остер, Десна в направлении Любычева, Киева; Киевщина: БпЛА на севере области, курс — западный», — говорится в сообщении ВС в Telegram.

Кроме того, ударные БпЛА на Киевщине частично двигаются по западному курсу в направлении Житомирщины, другая часть в направлении Киева с севера.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

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