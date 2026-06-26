ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
1 хв

Київ накриває сильна спека, а з нею суне небезпечна стихія в області: детальний прогноз

Кінець робочого тижня в столиці буде сухим і теплим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Київ / фото ілюстративне

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

У п’ятницю, 26 червня, у Києві та області очікується суха погода з мінливою хмарністю.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 26 червня дощі малоймовірні. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +26, +27 градусів вище нуля.

В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду у столиці 26 червня, також без опадів.

Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів вище нуля.

У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла. Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку на Київщині 26 квітня.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — зазначають метеорологи.

За даними погодного порталу Sinoptik попереджають, що весь день у Києві буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +19 до +25 градусів тепла.

Погода у Києві 26 червня / © скриншот

Погода у Києві 26 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 26 червня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie