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- Київ
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Київ накриває сильна спека, а з нею суне небезпечна стихія в області: детальний прогноз
Кінець робочого тижня в столиці буде сухим і теплим.
У п’ятницю, 26 червня, у Києві та області очікується суха погода з мінливою хмарністю.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 26 червня дощі малоймовірні. Стовпчики термометрів не піднімуться вище +26, +27 градусів вище нуля.
В Українському гідрометцентрі прогнозують хмарну погоду у столиці 26 червня, також без опадів.
Вітер буде північний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +13 до +18 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до +23…+28 градусів вище нуля.
У Києві вночі температура повітря коливатиметься від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів тепла. Водночас синоптики попереджають про пожежну небезпеку на Київщині 26 квітня.
«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — зазначають метеорологи.
За даними погодного порталу Sinoptik попереджають, що весь день у Києві буде ясним, тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів.
Температура повітря коливатиметься від +19 до +25 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 26 червня.
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