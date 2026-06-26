Киев охватила сильная жара, а вместе с ней в область надвигается опасная стихия: подробный прогноз

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В пятницу, 26 июня, в Киеве и области ожидается сухая погода с переменной облачностью.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве 26 июня дожди маловероятны. Столбики термометров не поднимутся выше +26–+27 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют облачную погоду в столице 26 июня, осадков не ожидается.

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Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +23…+28 градусов выше нуля.

В Киеве ночью температура воздуха будет колебаться от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла. В то же время синоптики предупреждают о пожарной опасности в Киевской области 26 апреля.

«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — отмечают метеорологи.

По данным метеопортала Sinoptik предлагают, что весь день в Киеве будет ясным, только утром ненадолго небо затянется облаками. Осадков не ожидается.

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Температура воздуха будет колебаться от +19 до +25 градусов тепла.

Погода в Киеве 26 июня

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 26 июня.

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