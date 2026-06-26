Спека вдарить на повну: на Київщині очікується аномальні температури

Кіт. / © Associated Press

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Вже у наступні кілька днів Київщину накриє аномальна спека. Температура повітря підвищиться до рекордних майже 40°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, внаслідок поширення жаркого повітря 29-30 червня очікується сильна спека. Максимальна температура вдень становитиме 35-38°.

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«Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення», — наголосили в гідрометцентрі.

Спека в Україні — що відомо

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Україні вже від 26 червня посилиться потепління. Вже на вихідних воно переросте у сильну спеку до +38°C і вище. Очікується суха погоду. Першими хвилю спеки відчують західні регіони.

Зауважимо, що хвиля аномальної спеки йде з Європи, яка вже цього тижня потерпає від надзвичайно високої температури повітря. Хоча в Україні останні дні була помірна літня погода, то вже від 27 червня через переміщення антициклону над Центральною Європою синоптична ситуація кардинально зміниться.

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