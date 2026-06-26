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- Київ
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Спека вдарить на повну: на Київщині очікується аномальні температури
Синоптики попередили про серйозну небезпеку на Київщині.
Вже у наступні кілька днів Київщину накриє аномальна спека. Температура повітря підвищиться до рекордних майже 40°.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, внаслідок поширення жаркого повітря 29-30 червня очікується сильна спека. Максимальна температура вдень становитиме 35-38°.
«Сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення», — наголосили в гідрометцентрі.
Спека в Україні — що відомо
Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що в Україні вже від 26 червня посилиться потепління. Вже на вихідних воно переросте у сильну спеку до +38°C і вище. Очікується суха погоду. Першими хвилю спеки відчують західні регіони.
Зауважимо, що хвиля аномальної спеки йде з Європи, яка вже цього тижня потерпає від надзвичайно високої температури повітря. Хоча в Україні останні дні була помірна літня погода, то вже від 27 червня через переміщення антициклону над Центральною Європою синоптична ситуація кардинально зміниться.