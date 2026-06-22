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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
170
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1 хв

У Києві чоловік забив ногами 75-річну сусідку через сварку в дворі: як його покарали

У Києві відправили за ґрати 47-річного чоловіка, який напідпитку жорстоко побив 75-річну сусідку просто в дворі будинку — від зазнаних травм жінка померла в лікарні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Суд

Суд / © УНІАН

У Києві засудили чоловіка, чия п’яна агресія коштувала життя літній жінці. За жорстоке побиття своєї 75-річної сусідки він проведе за ґратами наступні вісім з половиною років.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Через що розгорівся конфлікт?

Усе сталося у березні 2026 року на столичному масиві Березняки. 47-річний місцевий мешканець сильно випив і затіяв сварку з літньою жінкою, яка жила з ним в одному будинку.

Пенсіонерка не захотіла розбиратися з агресивним сусідом і просто спробувала піти геть. Проте чоловіка це лише розлютило: він наздогнав жінку, штовхнув її так, що вона впала на асфальт, і ще кілька разів ударив ногою.

47-річний нападник / © Київська міська прокуратура

47-річний нападник / © Київська міська прокуратура

Лікарі не змогли врятувати жінку

Постраждалу з важкими травмами голови та переломом основи черепа забрала «швидка». Лікарі намагалися зробити все можливе, але травми виявилися надто тяжкими — серце жінки зупинилося в лікарні.

Яке покарання отримав нападник?

Дніпровський районний суд Києва визнав чоловіка винним у завдаванні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті.

Наступні 8 років і 6 місяців він проведе в тюрмі. Зараз вбивця перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Херсоні 18-річний зловмисник побив та зґвалтував 71-річну сусідку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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