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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
69
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Скандал на київському пляжі: через жінку з вівчаркою викликали поліцію

Муніципальні охоронці змушені були викликати на київський пляж патрульних поліцейських.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Жінка з вівчаркою на пляжі

Жінка з вівчаркою на пляжі / © Муніципальна охорона

У Києві жінка спричинила переполох на пляжі в одному зі столичних парків, з’явившись там разом із німецькою вівчаркою без повідця.

Про це йдеться у дописі Муніципальної охорони КМДА у Facebook.

У повідомленні наголосили, що відпочивальники зробили господині тварини зауваження, однак та їх проігнорувала.

«На зауваження перехожих щодо перебування тварини без повідця вона не реагувала. Тож довелося втрутитися муніципалам», — йдеться у повідомленні.

Адміністрація парку «Острів Оболонський» була змушена викликати додаткові служби для врегулювання ситуації.

/ © Муніципальна охорона

© Муніципальна охорона

«Наряд „Муніципальної охорони“ прибув на виклик і поспілкувався з жінкою, але на зауваження вона відреагувала агресією», — зазначається у дописі.

Зрештою муніципальні охоронці викликали патрульних поліцейських. Після втручання правоохоронців жінка надягла на собаку повідець і залишила територію парку.

Муніципальна охорона нагадує: відповідно до правил утримання та вигулу домашніх тварин, собаки в громадських місцях мають перебувати на повідці, а для окремих порід є обов’язковим також намордник.

За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність, а якщо дії власника тварини завдали шкоди людям чи майну — штрафи можуть бути суттєво вищими.

Нагадаємо, раніше у Києві низку міських пляжів визнали небезпечними для купання через невідповідність якості води мікробіологічним нормам.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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