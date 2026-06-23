У Києві спалах небезпечної інфекції: як вберегти дітей

Лікарня / © Pixabay

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У Києві зафіксовано спалах небезпечної інфекції у дитячому закладі. У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей зареєстрували 3 випадки гострої кишкової інфекції серед вихованців.

Про це повідомили у Київському міському центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ.

За даними медиків, перші тривожні симптоми у дітей проявилися ще 20 червня. Усіх трьох постраждалих вихованців негайно госпіталізували до інфекційної лікарні Києва, де їм надають необхідну допомогу. Лікарі провели перші лабораторні дослідження, аби встановити причину масового нездужання.

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«За результатами експрес-тестування у двох дітей підтвердили ротавірусну інфекцію», — зазначили у профільному відомстві.

Наразі у закладі оголошено карантинні заходи, на місці працюють фахівці.

«Медики проводять епідеміологічне розслідування та здійснюють усі необхідні заходи стосовно ліквідації спалаху», — поінформували у Центрі контролю і профілактики хвороб.

Чим небезпечний ротавірус та як розпізнати хворобу

Лікарі застерігають: ротавірусна інфекція є однією з найпоширеніших причин гострих кишкових інфекцій у дітей в усьому світі. Вірус є надзвичайно підступним та агресивним.

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Серед основних симптомів недуги фахівці виділяють:

стрімке підвищення температури тіла

нудоту та сильне блювання

тривалу діарею

загальну слабкість та апатію.

Найбільшу небезпеку під час перебігу цієї хвороби становить швидке зневоднення організму. Медики наголошують, що воно розвивається за лічені години, особливо у дітей раннього віку, і без вчасної допомоги може призвести до важких наслідків.

Профілактика: як вберегти малечу

Головним та найефективнішим способом захисту від тяжкого перебігу ротавірусу медики називають вакцинацію. Проте в Україні це щеплення наразі належить лише до рекомендованих і не входить до безоплатного Національного календаря профілактичних щеплень, тож батькам доводиться купувати вакцину самостійно.

Джерелом інфекції завжди є хвора людина, а сам вірус передається найпростішим контактно-побутовим шляхом. Заразитися можна через брудні іграшки, меблі, одяг, підлогу або під час вживання інфікованих продуктів.

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Щоб захистити себе та своїх дітей від гострих кишкових інфекцій, лікарі закликають суворо дотримуватися простих правил:

ретельно мити руки з милом перед їжею, після вбиральні та повернення з вулиці

пити лише безпечну та перевірену воду

обов’язково мити овочі, фрукти та ягоди перед споживанням

стежити за термінами зберігання та правилами приготування страв

регулярно робити вологе прибирання з дезінфекцією поверхонь вдома.

«У разі появи перших симптомів захворювання в жодному разі не ведіть дитину до садочка чи школи. Залишайтеся вдома та терміново зверніться до лікаря», — закликають київські медики.

Надзвичайні події Києва — останні новини

Нагадаємо, у Бориспільському районі Київської області сталася смертельна ДТП. В аварії загинули п’ятеро людей, двоє отримали травми. За попередніми даними, 70-річний водій Renault під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Nissan. На місці загинули водій Renault та дві його пасажирки 95 і 75 років, ще одна 69-річна жінка померла в лікарні. Також загинув 40-річний пасажир Nissan. Водій Nissan госпіталізований.

Також, у Києві вже третю добу поспіль тривають пошукові роботи в Оболонському районі на озері Редькине, де зник чоловік. Тіла досі не виявили. Рятувальникам заважають складні умови: замулене дно та вкрай низька видимість у воді. Наразі обстежено понад 2100 квадратних метрів акваторії.

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