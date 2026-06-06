Обережно, тут купатися не можна: МОЗ опублікували список небезпечних пляжів Києва

Пляж у Києві / © УНІАН

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У Києві низка міських пляжів визнані небезпечними для купання через невідповідність якості води мікробіологічним нормам.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Згідно з даними лабораторного моніторингу Центрів контролю та профілактики хвороб, купання не рекомендується на таких локаціях:

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у Дніпровському районі — пляжі «Дитячий», «Золотий» та «Тельбін»;

у Деснянському — «Райдуга» та «Троєщина»;

у Голосіївському — «Галерний»;

в Оболонському — «Острів Оболонь», «Вербний» і зона відпочинку «Пуща-Водиця» (5–7 лінія).

У МОЗ зазначають, що лабораторії територіальних центрів контролю та профілактики хвороб регулярно перевіряють стан води у місцях масового відпочинку, зокрема у річці Дніпро та міських озерах.

Водночас у столиці є пляжі, де вода відповідає нормам і є відносно безпечною для відпочинку. Зокрема, у Дніпровському районі це «Венеція», «Веселка», «Молодіжний», «Передмістна слобідка», «Центральний» та «Чорторий» (парк «Муромець»).

У відомстві нагадують, що офіційно пляжний сезон у Києві наразі не відкрито, а якість води може змінюватися залежно від погодних умов, зокрема після злив. Жителям радять стежити за оновленнями місцевих служб щодо безпечності водойм.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, в Україні будуть грози, град і сильний вітер. В низці областей оголошено штормове попередження через негоду.

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