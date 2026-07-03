После рекордной жары пришла стихия: Киев накрыл мощный ливень (видео)

Непогода / © ТСН

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После жаркой погоды, в пятницу, 3 июля,Киев оказался под ударом сильного ливня. Обильный дождь привел к накоплению воды на дорогах, из-за чего движение транспорта местами было затруднено.

Об этом сообщает корреспондент ТСН и очевидцы в социальных сетях.

Накануне в КГГА предупредили, что 3 июля в Киеве ожидается дождь, гроза, местами град и шквалы ветра скоростью 15–20 м/с. Из-за таких погодных условий был объявлен уровень опасности (желтый).

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Наслідки негоди / © ТСН

В Киевской городской власти призвали жителей во время непогоды не находиться вблизи крупных деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач, а также не оставлять рядом с ними автомобили.

Наслідки негоди / © ТСН

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Корреспонденты ТСН сообщают, что из-за непогоды также подтопило и подземные переходы. Горожане идут почти по колено в воде.

Наслідки негоди / © ТСН

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Наслідки негоди / © ТСН

В области местные поделились кадрами подтоплений. По информации местных трасса, на Белую Церковь также «плывет».

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Куда обращаться в случае подтоплений и аварий

В случае подтопления проезжей части или тротуаров киевлянам рекомендуют обращаться в диспетчерскую УК «Киевавтодор».

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Если из-за непогоды упали деревья или сломались большие ветви, необходимо сообщать аварийно-диспетчерскую службу КО «Киевзеленстрой».

Если падение деревьев или конструкций представляет угрозу для жизни, следует немедленно звонить спасателям по номеру 101. В случае травмы людей нужно вызвать скорую помощь по номеру 103.

Происшествия Украины — последние новости

Напомним, 3 июля в Украине из-за высокого потребления в жару и перегрузку оборудования в ряде областей ввели аварийные отключения света. Экстренные отключения действуют в Киеве и в Киевской области, Харьковской и Черниговской областях. Графики почасовых отключений не применяются.

Также на Киевщине разразился скандал из-за женщины, которая выставила домашнюю кошку «жить под куст» из-за того, что та начала ходить в туалет вне лотка. Владелец Надежда Боровенко публично заявила, что приняла такое решение, потому что убирала за животным и считает, что имеет право решать его судьбу.

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Пользователи Сети и зоозащитники массово осудили поступок, отмечая, что поведение животного может являться признаком проблем со здоровьем, а оставление домашней кошки на улице является жестоким обращением. Зооволонтеры подали заявление в полицию.

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