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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
2403
Время на прочтение
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Удар по девятиэтажке на Дарнице в Киеве: поиски завершены — названо количество погибших

Стало известно, сколько людей погибло под завалами многоэтажки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Разрушенный дом.

Разрушенный дом.

В Дарницком районе Киева спасатели завершены продолжавшиеся более суток поисковые работы в разрушенном девятиэтажном доме. Из-под завалов извлекли тела десяти жертв.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Здесь из-под завалов деблокированы 10 погибших. В общей сложности российская атака унесла жизни 30 человек», — подчеркнули спасатели.

Отмечается, что по трем адресам в Дарницком районе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки РФ. На местах разрушений жилых домов идет разбор аварийных конструкций и вывоз строительного мусора.

Фото последствий

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Удар по дому на Дарнице

Во время массированной атаки на Киев 2 июля российские войска нанесли удары по жилым кварталам столицы, превратив дома в руины. Одним из самых трагических стало попадание в девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, частично обрушившийся после прямого «прилета».

После удара спасатели смогли деблокировать из-под завалов семерых жителей. На этой пострадавшей локации в общей сложности удалось спасти 17 человек, 10 из них получили с помощью кранов. В то же время спасательная операция продолжалась до сегодняшнего дня, 3 июля, поскольку под обломками оставались люди.

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Дата публикации
Количество просмотров
2403
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