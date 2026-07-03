Разрушенный дом.

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В Дарницком районе Киева спасатели завершены продолжавшиеся более суток поисковые работы в разрушенном девятиэтажном доме. Из-под завалов извлекли тела десяти жертв.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Здесь из-под завалов деблокированы 10 погибших. В общей сложности российская атака унесла жизни 30 человек», — подчеркнули спасатели.

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Отмечается, что по трем адресам в Дарницком районе продолжаются работы по ликвидации последствий атаки РФ. На местах разрушений жилых домов идет разбор аварийных конструкций и вывоз строительного мусора.

Фото последствий

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Разрушена многоэтажка на Дарнице.

Удар по дому на Дарнице

Во время массированной атаки на Киев 2 июля российские войска нанесли удары по жилым кварталам столицы, превратив дома в руины. Одним из самых трагических стало попадание в девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, частично обрушившийся после прямого «прилета».

После удара спасатели смогли деблокировать из-под завалов семерых жителей. На этой пострадавшей локации в общей сложности удалось спасти 17 человек, 10 из них получили с помощью кранов. В то же время спасательная операция продолжалась до сегодняшнего дня, 3 июля, поскольку под обломками оставались люди.

Дата публикации 13:58, 03.07.26 Количество просмотров 64 Разрушенные квартиры и завалы: как выглядит место вражеского удара по Киеву сейчас

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