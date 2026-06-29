В Киеве сорвали теракт на Майдане Незалежности: кто его готовил

На Майдане Независимости готовили теракт

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СБУ задержала двух российских агенток, которые готовили теракт в центре Киева. Злоумышленницы готовили покушение на жизнь военнослужащего Вооруженных сил Украины — планировали взорвать его автомобиль прямо на Майдане Незалежности.

Об этом пишут в СБУ.

Агентки Кремля планировали теракт на Майдане Незалежности

Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт в центре столицы — российских разведчиц уже задержали. Они планировали взорвать автомобиль военного у пешеходной зоны на Майдане.

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По данным следствия, кураторы из РФ рассчитывали не только на ликвидацию украинского военного, но и максимальное количество жертв в центре Киева среди гражданских. Для реализации плана одна из фигуранток должна была установить под автомобиль самодельное взрывное устройство для дистанционного подрыва.

Контрразведка СБУ разоблачила замысел злоумышленниц на этапе подготовки. Правоохранители обнаружили на автомобиле военного заранее установленный GPS-трекер, что позволило задержать обеих фигуранток.

Первую агентку задержали «на горячем», когда она пришла забирать взрывчатку из заранее подготовленного тайника. Вторую фигурантку поймали по месту жительства, где во время обыска обнаружили почти 6 килограммов взрывчатых веществ.

Следствие установило, что женщины действовали отдельно друг от друга. Российские спецслужбы завербовали их через знакомых в РФ. Первая — жительница Сумской области, безработная, согласилась на сотрудничество ради «легкого заработка». Прибыв в Киев, она поселилась в гостинице и самостоятельно собрала бомбу по видеоинструкции куратора.

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Она маскировалась под пожилую женщину в цветастом платке и прятала самодельное взрывное устройство на кладбище.

Вторая агентка — бывшая предпринимательница из Севастополя, у которой был кондитерский магазин. Она согласилась на преступление в обмен на погашение долгов. По указанию кураторов она приехала в Киев, где вела слежку за военным.

Женщина должна была забрать взрывчатку с кладбища и закрепить ее вместе с трекером под авто. Во время обыска у нее нашли парик, который она планировала использовать во время минирования.

Сейчас фигурантки находятся под стражей без права внесения залога. Следователи СБУ объявили им о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — государственной измене, пособничеству в совершении террористического акта, подготовке к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц, незаконному приобретению взрывного устройства и незаконному изготовлению взрывного устройства.

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Женщинам, которые готовили теракт в центре Киева, грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Священник наводил ракетные удары по Одессе

Напомним, СБУ задержала клирика УПЦ МП, который действовал как агент российской военной разведки. Мужчина привлек кураторов из-за прокремлевских комментариев в Telegram, после чего был завербован.

Преимущественно обходя город пешком, он фиксировал на Google-картах геолокации подразделений ПВО, электроподстанций и других стратегических объектов Одесской области, а собранные данные передавал через чат-бот администратору.

В частности, задержанный скорректировал двойной удар баллистическими ракетами «Искандер-М» по рекреационной зоне Одессы в марте 2024 года. Первая ракета попала в гражданскую инфраструктуру, где, по мнению агента, дислоцировались украинские военные, а вторая ударила по той же локации, когда туда прибыли спасатели.

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После атаки священнослужитель отчитался о последствиях и попытался «залечь на дно», но был разоблачен и задержан СБУ по месту жительства.

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