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Россия выпустила по Киеву баллистику: возникли пожары, есть пострадавшие — последствия атаки
Из-за атаки российской армии в Дарницком районе возникли пожары.
По состоянию на утро 28 июня в результате российской атаки по Киеву два человека пострадали.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
«По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до двух человек», — отметил он
По его словам, из-за атаки российской армии в Дарницком районе возникли пожары.
«В Дарницком районе по нескольким адресам есть пожары в результате атаки. Пожар возле жилого дома по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание». — написал он.
Взрывы в Киеве — последние новости
Ночью 28 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Во время тревоги раздалась серия взрывов. По данным Воздушных сил, российские войска нанесли удар по столице баллистическими ракетами. Запущен с территории Брянской и Курской областей РФ.
Позже власти сообщили о последствиях вражеской атаки: пожаре и одном пострадавшем.