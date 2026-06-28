Работа ПВО (иллюстративный) / © Associated Press

Реклама

По состоянию на утро 28 июня в результате российской атаки по Киеву два человека пострадали.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до двух человек», — отметил он

Реклама

По его словам, из-за атаки российской армии в Дарницком районе возникли пожары.

«В Дарницком районе по нескольким адресам есть пожары в результате атаки. Пожар возле жилого дома по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание». — написал он.

Взрывы в Киеве — последние новости

Ночью 28 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Во время тревоги раздалась серия взрывов. По данным Воздушных сил, российские войска нанесли удар по столице баллистическими ракетами. Запущен с территории Брянской и Курской областей РФ.

Позже власти сообщили о последствиях вражеской атаки: пожаре и одном пострадавшем.

Реклама

Новости партнеров