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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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1359
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Россия выпустила по Киеву баллистику: возникли пожары, есть пострадавшие — последствия атаки

Из-за атаки российской армии в Дарницком районе возникли пожары.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Работа ПВО (иллюстративный)

Работа ПВО (иллюстративный) / © Associated Press

По состоянию на утро 28 июня в результате российской атаки по Киеву два человека пострадали.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

«По состоянию на данный момент количество пострадавших в результате ночной атаки возросло до двух человек», — отметил он

По его словам, из-за атаки российской армии в Дарницком районе возникли пожары.

«В Дарницком районе по нескольким адресам есть пожары в результате атаки. Пожар возле жилого дома по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание». — написал он.

Взрывы в Киеве — последние новости

Ночью 28 июня в Киеве объявили воздушную тревогу. Во время тревоги раздалась серия взрывов. По данным Воздушных сил, российские войска нанесли удар по столице баллистическими ракетами. Запущен с территории Брянской и Курской областей РФ.

Позже власти сообщили о последствиях вражеской атаки: пожаре и одном пострадавшем.

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Дата публикации
Количество просмотров
1359
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