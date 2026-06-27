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- Киев
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Женщина выбросила кошку, как хлам: за дело взялась полиция Киевщины
Правоохранители проверяют, действительно ли женщина оставила на улице свою кошку.
Полиция Киевской области начала проверку после публикации в Сети о жестоком обращении с животным. Местная жительница, вероятно, оставила на улице домашнюю кошку, жившую в семье семь лет.
Об этом сообщили в полиции Киевщины.
26 июня во время мониторинга соцсетей правоохранители заметили в одном из местных сообществ публикацию о вероятном нарушении закона в сфере защиты животных от жестокого обращения.
В сообщении отмечалось, что женщина оставила на улице домашнюю кошку, прожившую в семье около семи лет.
По этому факту правоохранители зарегистрировали обращение в Единый учет заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. В настоящее время полицейские проводят проверку. После выяснения всех событий происшествия они предоставят соответствующую правовую квалификацию.
Напомним, на Киевщине разразился скандал из-за женщины, которая выставила домашнюю кошку «жить под куст» из-за того, что та начала ходить в туалет вне лотка. Владелица Надежда Боровенко публично заявила, что приняла такое решение, потому что убирала за животным и считает, что имеет право решать его судьбу.
Пользователи Сети и зоозащитники массово осудили поступок, отмечая, что поведение животного может являться признаком проблем со здоровьем, а оставление домашней кошки на улице является жестоким обращением. Зооволонтеры подали заявление в полицию.