Жінка викинула кішку, як непотріб: за справу взялася поліція Київщини

Поліція / © npu.gov.ua

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Поліція Київської області розпочала перевірку після публікації в Мережі про жорстоке поводження з твариною. Місцева мешканка, ймовірно, залишила на вулиці домашню кішку, яка жила в родині сім років.

Про це повідомили у поліції Київщини.

26 червня під час моніторингу соцмереж правоохоронці помітили в одній із місцевих спільнот публікацію про ймовірне порушення закону у сфері захисту тварин від жорстокого поводження.

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У повідомленні зазначалося, що жінка залишила на вулиці домашню кішку, яка прожила в родині близько семи років.

За цим фактом правоохоронці зареєстрували звернення до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Зараз поліцейські проводять перевірку. Після з’ясування всіх обставин події вони нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, на Київщині спалахнув скандал через жінку, яка виставила домашню кішку «жити під кущ» через те, що та почала ходити в туалет поза лотком. Власниця Надія Боровенко публічно заявила, що ухвалила таке рішення, бо прибирала за твариною і вважає, що має право вирішувати її долю.

Користувачі Мережі та зоозахисники масово засудили вчинок, наголошуючи, що поведінка тварини може бути ознакою проблем зі здоров’ям, а залишення домашньої кішки на вулиці є жорстоким поводженням. Зооволонтери подали заяву до поліції.

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