На Киев надвигается еще более сильная жара, а в области температура поднимется до +38: синоптики назвали точные даты

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

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В эти выходные в Киеве и на территории Киевской области ожидается сухая и солнечная погода, которая положит начало резкому потеплению с постепенным переходом к настоящей аномальной жаре.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве 27–28 июня значительные осадки маловероятны. Температура воздуха в столице начнёт повышаться: в частности, в субботу ожидается до +29 градусов тепла, в воскресенье +32, а в понедельник уже 34 градуса.

В Украинском гидрометцентре на Киевской области и в городе Киеве 27 июня прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается.

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Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов тепла.

Кроме того, синоптики предупреждают о сильной жаре на территории Киевской области.

«В связи с проникновением горячего воздуха 29–30 июня ожидается сильная жара. Максимальная дневная температура составит 35–38», — говорится в сообщении.

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На метеопортале Sinoptik сообщают, что 27 июня в Киеве на небе не будет ни облачка. Осадков не ожидается.

Температура воздуха будет колебаться от +18 градусов тепла ночью до +28 градусов тепла днём.

Погода в Киеве 27 июня

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 27 июня.

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