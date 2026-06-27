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На Киев надвигается еще более сильная жара, а в области температура поднимется до +38: синоптики назвали точные даты
Жителей Киева и Киевской области призывают готовиться к аномальным температурным рекордам, которые начнутся уже 27 июня.
В эти выходные в Киеве и на территории Киевской области ожидается сухая и солнечная погода, которая положит начало резкому потеплению с постепенным переходом к настоящей аномальной жаре.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Киеве 27–28 июня значительные осадки маловероятны. Температура воздуха в столице начнёт повышаться: в частности, в субботу ожидается до +29 градусов тепла, в воскресенье +32, а в понедельник уже 34 градуса.
В Украинском гидрометцентре на Киевской области и в городе Киеве 27 июня прогнозируют небольшую облачность. Осадков не ожидается.
Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от +16 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +28…+30 градусов тепла.
Кроме того, синоптики предупреждают о сильной жаре на территории Киевской области.
«В связи с проникновением горячего воздуха 29–30 июня ожидается сильная жара. Максимальная дневная температура составит 35–38», — говорится в сообщении.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что 27 июня в Киеве на небе не будет ни облачка. Осадков не ожидается.
Температура воздуха будет колебаться от +18 градусов тепла ночью до +28 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 27 июня.
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