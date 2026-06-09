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- Киев
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Песика породы бишон выбросили из окна в Киеве — зоозащитники шокировали подробностями
В Святошинском районе Киева собаку породы бишон, вероятно, выбросили с шестого этажа. Полиция открыла уголовное производство.
В Святошинском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство из-за гибели собаки, которую, по предварительным данным, выбросили из окна многоэтажного дома.
Об этом сообщили в столичной полиции.
Инцидент произошел 9 июня на улице Чернобыльской. Около 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома упала собака. От полученных травм животное погибло на месте.
По предварительной информации, речь идет о собаке породы бишон, которую могли выбросить с шестого этажа.
«Мужчина выбросил собаку с 6-го этажа многоэтажки по улице Чернобыльской. Песик породы бишон погиб на месте от травм», — сообщила зоозащитница, передает «Реальный Киев».
Следователи Святошинского управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Виновным может грозить до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее стало известно, что в Китае похитили известную собаку-блогера и продали в ресторан на мясо.
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