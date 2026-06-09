Песика породы бишон выбросили из окна в Киеве — зоозащитники шокировали подробностями

В Киеве открыли дело по факту жестокого обращения с животным / © Национальная полиция Киева

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В Святошинском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство из-за гибели собаки, которую, по предварительным данным, выбросили из окна многоэтажного дома.

Об этом сообщили в столичной полиции.

Инцидент произошел 9 июня на улице Чернобыльской. Около 13:00 в полицию поступило сообщение о том, что из окна жилого дома упала собака. От полученных травм животное погибло на месте.

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Следователи Святошинского управления полиции начали досудебное расследование / © Национальная полиция Киева

По предварительной информации, речь идет о собаке породы бишон, которую могли выбросить с шестого этажа.

«Мужчина выбросил собаку с 6-го этажа многоэтажки по улице Чернобыльской. Песик породы бишон погиб на месте от травм», — сообщила зоозащитница, передает «Реальный Киев».

Следователи Святошинского управления полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Виновным может грозить до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что в Китае похитили известную собаку-блогера и продали в ресторан на мясо.

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Тем временем 17-летняя живодерка из Павлограда, которая годами душит животных и снимает это на видео, разоблачена правоохранителями. История издевательств над животными длится годами — девушка пытает их, снимает на видео и кичится этим в Интернете.

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