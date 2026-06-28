Власти Киева рассказали о последствиях ракетной атаки на столицу

Работа сил ПВО / © Getty Images

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Российские захватчики в ночь на 28 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Он заявил, что в результате вражеской атаки в Дарницком районе пострадал один человек.

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Кроме того, были зафиксированы пожары по нескольким адресам.

«Пожар возле жилого дома, по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.

Мы ранее информировали, что российская армия атаковала жилой сектор города Сумы модифицированным реактивным БПЛА.

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