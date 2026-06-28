- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Время на прочтение
- 1 мин
Власти Киева рассказали о последствиях ракетной атаки на столицу
В результате вражеской атаки пострадали и пожары в нескольких локациях.
Российские захватчики в ночь на 28 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.
Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.
Он заявил, что в результате вражеской атаки в Дарницком районе пострадал один человек.
Кроме того, были зафиксированы пожары по нескольким адресам.
«Пожар возле жилого дома, по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.
Мы ранее информировали, что российская армия атаковала жилой сектор города Сумы модифицированным реактивным БПЛА.