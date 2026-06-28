ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Время на прочтение
1 мин

Власти Киева рассказали о последствиях ракетной атаки на столицу

В результате вражеской атаки пострадали и пожары в нескольких локациях.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Работа сил ПВО

Работа сил ПВО / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 28 июня атаковали Киев баллистическими ракетами.

Об этом сообщил глава КМВА Тимур Ткаченко.

Он заявил, что в результате вражеской атаки в Дарницком районе пострадал один человек.

Кроме того, были зафиксированы пожары по нескольким адресам.

«Пожар возле жилого дома, по другому адресу горит СТО. Также горит нежилое здание», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 28 июня во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов.

Мы ранее информировали, что российская армия атаковала жилой сектор города Сумы модифицированным реактивным БПЛА.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie