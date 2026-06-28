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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

Влада Києва розповіла про наслідки ракетної атаки на столицю

Внаслідок ворожої атаки є пострадала та пожежі у кількох локаціях.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Getty Images

Російські загарбники в ніч проти 28 червня атакували Київ балістичними ракетами.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Він заявив, що внаслідок ворожої атаки у Дарницькому районі постраждала одна людина.

Крім того, було зафіксовано пожежі за декількома адресами.

«Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 28 червня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Ми раніше інформували, що російська армія атакувала житловий сектор міста Суми модифікованим реактивним БпЛА.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
85
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