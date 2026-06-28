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- Київ
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Влада Києва розповіла про наслідки ракетної атаки на столицю
Внаслідок ворожої атаки є пострадала та пожежі у кількох локаціях.
Російські загарбники в ніч проти 28 червня атакували Київ балістичними ракетами.
Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
Він заявив, що внаслідок ворожої атаки у Дарницькому районі постраждала одна людина.
Крім того, було зафіксовано пожежі за декількома адресами.
«Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 28 червня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
Ми раніше інформували, що російська армія атакувала житловий сектор міста Суми модифікованим реактивним БпЛА.