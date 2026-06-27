На Київ суне ще сильніша спека, а область розжарить до +38: синоптики назвали точні дати

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

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Цими вихідними у Києві та на території Київської області очікується суха й сонячна погода, яка започаткує стрімке потепління з поступовим переходом у справжню аномальну спеку.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у Києві 27-28 червня істотні опади малоймовірні. Температура повітря в столиці почне підростати, зокрема, у суботу очікується до +29 градусів тепла, у неділю +32, а в понеділок вже 34 градуси.

В Українському гідрометцентрі на Київщині та у місті Києві 27 червня прогнозують невелику хмарність. Опадів не передбачається.

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Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+30 градусів тепла. У Києві вночі очікується від +16 до +18 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28…+30 градусів тепла.

Також синоптики попереджають про сильну спеку по території Київщини.

«Внаслідок поширення жаркого повітря 29-30 червня очікується сильна спека. Максимальна температура вдень становитиме 35-38», — йдеться у повідомленні.

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На погодному порталі Sinoptik повідомлять, що у Києві 27 червня на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +18 градусів тепла вночі до +28 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 27 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 27 червня.

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