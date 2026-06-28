ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2420
Час на прочитання
1 хв

Росія випустила по Києву балістику: виникли пожежі, є постраждалі — наслідки атаки

Через атаку російської армії у Дарницькому районі виникли пожежі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Робота ППО (ілюстративне)

Робота ППО (ілюстративне) / © Associated Press

Станом на ранок 28 червня внаслідок російської атаки по Києву двоє людей постраждали.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

«Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до двох осіб», — зазначив він.

За його словами, через атаку російської армії у Дарницькому районі виникли пожежі.

«У Дарницькому районі за декількома адресами маємо пожежі внаслідок атаки. Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля». — написав він.

Вибухи у Києві — останні новини

Вночі 28 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. Під час тривоги пролунала серія вибухів. За даними Повітряних сил, російські війська завдали удару по столиці балістичними ракетами. Запустили з території Брянської та Курської областей РФ.

Пізніше влада повідомила про наслідки ворожої атаки: пожежі та одного постраждалого.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie