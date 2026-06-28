Робота ППО (ілюстративне) / © Associated Press

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Станом на ранок 28 червня внаслідок російської атаки по Києву двоє людей постраждали.

Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

«Станом на зараз кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до двох осіб», — зазначив він.

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За його словами, через атаку російської армії у Дарницькому районі виникли пожежі.

«У Дарницькому районі за декількома адресами маємо пожежі внаслідок атаки. Пожежа біля житлового будинку, за іншою адресою горить СТО. Також горить нежитлова будівля». — написав він.

Вибухи у Києві — останні новини

Вночі 28 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. Під час тривоги пролунала серія вибухів. За даними Повітряних сил, російські війська завдали удару по столиці балістичними ракетами. Запустили з території Брянської та Курської областей РФ.

Пізніше влада повідомила про наслідки ворожої атаки: пожежі та одного постраждалого.

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