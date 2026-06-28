«Где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа»: Зеленский анонсировал монумент гетману в центре Киева

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал установку памятника гетману Ивану Мазепе в центре Киева, где в 2013 году во время Революции Достоинства свергли Ленина.

Об этом глава государства сказал во время торжеств, приуроченных ко Дню Конституции Украины 28 июня.

Кроме того, Зеленский сообщил, что в Киево-Печерской лавре установили бюст Мазепы, чтобы «исправить еще одну историческую несправедливость».

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«Абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя лавры Ивана Мазепы. Веками Россия пачкала его имя, стремилась, чтобы украинцы смотрели на свою историю чужими глазами, убеждая наш народ, что Мазепа — предатель. Это ложь, и эта ложь проиграла навсегда», — сказал он.

Глава государства назвал Мазепу выдающимся государственным и военным деятелем, меценатом, главой казацкого государства.

«И важно, что мы делаем это именно здесь, в лавре, которая при его ожогах действительно расцвела. Расцвела храмами, колокольнями, своим уникальным украинским барочным лицом. Безусловно, что масштаб этой фигуры заслуживает полноценного памятника в столице нашего государства. Полагаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 на бульваре Шевченко. И я уверен, там, где Ленин упал, будет крепко стоять Мазепа», — отметил Зеленский.

Удар по Лавре — последние новости

Во время одной из атак на Киев Россия атаковала Киево-Печерскую лавру. Тогда религиозный комплекс и наследие ЮНЕСКО подверглись разрушениям: 19 объектов культурного наследия были повреждены.

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Постоянный представитель Украины Андрей Мельник во время заседания ООН заявил, что Россия разрушила исторический нарратив Кремля о якобы «общем наследии» с Киевской Русью.

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