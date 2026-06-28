В Киеве после атаки нашли неразорванную ракету: что произошло с домом

В Киеве нашли неразорванную ракету / © Полиция Киева

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В Дарницком районе столицы после ночной атаки россиян обнаружили и изъяли боевую часть вражеской ракеты. Опасный объект упал возле многоэтажки и мог разорваться.

Об этом сообщают в полиции Киева.

В Дарницком районе Киева лежала неразорванная российская ракета

О находке правоохранителей проинформировали местные жители. На место происшествия срочно прибыли полицейские. Жителей дома сразу эвакуировали, территорию оцепили и вызвали специалистов.

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Спецоперацию по изъятию боевой части проводили взрывотехники киевского главка полиции совместно со спасателями ГСЧС. Взрывную часть ракеты вырыли из земли и транспортировали на специализированный полигон. Там будет проведен контролируемый подрыв российской ракеты.

Правоохранители еще раз напоминают о правилах безопасности — в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, не приближайтесь к ним, не прикасайтесь ни в коем случае, а также немедленно вызывайте полицию и спасателей. Для этого используйте спецлинии 101 или 102.

Атака на Киев 28 июня: что известно

Напомним, в ночь на 28 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, применив две противокорабельные ракеты «Циркон/Оникс», шесть баллистических ракет «Искандер-М/С-400» и 142 ударных БпЛА разных типов. Дроны запускались с территории РФ и временно оккупированных Крыма и Донецкой области.

Силам ПВО удалось сбить одну противокорабельную ракету и все шесть баллистических ракет, а также 125 беспилотников. Однако зафиксировано попадание ракеты и 14 дронов на 11 локациях, а обломки упали еще в 13 местах.

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В столице, оказавшейся под ударом баллистики из Брянской и Курской областей, прозвучала серия взрывов. В результате падения обломков в Дарницком районе Киева возникли пожары возле жилого дома, на СТО и в нежилом здании.

Данные относительно раненых отличаются: по информации городского головы Виталия Кличко, госпитализирован один человек, тогда как глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о возрастании количества пострадавших до двух человек.

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