Россия атаковала известный фармацевтический завод в Киеве: в компании рассказали о последствиях

Атака по «Дарнице» в Киеве / © Сегодня

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Во время ракетного удара 28 июня Россия атаковала фармацевтический завод «Дарница» в Киеве.

Об этом сообщила директор компании Екатерина Загорий.

«Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий», — отметила она.

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По ее словам, к счастью, среди работников нет пострадавших и погибших. Несмотря на атаку, завод продолжает работу.

«На данный момент можем подтвердить, что погибших и пострадавших среди работников нет, а завод продолжит свою работу», — добавила Загорий.

Атака РФ по Киеву — что известно

В ночь на 28 июня во время тревоги в Киеве прозвучала серия взрывов. По информации воздушных сил, российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. По официальным данным, из-за удара два человека находятся в больнице.

Позже в Дарницком районе Киева была обнаружена боевая часть ракеты, которая упала возле многоэтажки и не разорвалась. Жителей дома сразу эвакуировали, территорию оцепили и вызвали специалистов.

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