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- Киев
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Россия атаковала известный фармацевтический завод в Киеве: в компании рассказали о последствиях
К счастью, среди работников нет пострадавших и погибших.
Во время ракетного удара 28 июня Россия атаковала фармацевтический завод «Дарница» в Киеве.
Об этом сообщила директор компании Екатерина Загорий.
«Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий», — отметила она.
По ее словам, к счастью, среди работников нет пострадавших и погибших. Несмотря на атаку, завод продолжает работу.
«На данный момент можем подтвердить, что погибших и пострадавших среди работников нет, а завод продолжит свою работу», — добавила Загорий.
Атака РФ по Киеву — что известно
В ночь на 28 июня во время тревоги в Киеве прозвучала серия взрывов. По информации воздушных сил, российские войска атаковали столицу баллистическими ракетами. По официальным данным, из-за удара два человека находятся в больнице.
Позже в Дарницком районе Киева была обнаружена боевая часть ракеты, которая упала возле многоэтажки и не разорвалась. Жителей дома сразу эвакуировали, территорию оцепили и вызвали специалистов.