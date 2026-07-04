Забруднення озера в Києві / © Мінекономіки

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У Києві триває ліквідація наслідків масштабного забруднення Кирилівського озера нафтопродуктами, яке сталося після масованої російської атаки в ніч проти 2 липня.

Про це повідомили в Мінекономіки.

За інформацією відомства, після влучання по автозаправній станції в Оболонському районі до системи озер Опечень потрапила значна кількість нафтопродуктів. Завдяки оперативній роботі рятувальників основну масу забруднення вдалося стримати ще на підходах до водойми, однак, за попередніми оцінками, до Кирилівського озера все ж потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії.

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Наразі фахівці проводять очищення у два етапи. Спочатку підрозділи ДСНС локалізували масляну пляму за допомогою бонових загороджень, після чого спеціальна техніка почала видаляти з поверхні води основний шар нафтопродуктів завтовшки 5–7 сантиметрів за допомогою насосів-скімерів.

Після завершення цього етапу акваторію оброблять спеціальним нафтопоглинаючим сорбентом. Він має зв’язати залишки масляної плівки, щоб їх можна було зібрати та видалити. За словами фахівців, це допоможе запобігти забрудненню дна водойми та підземних вод.

Як зазначила заступниця міністра економіки Ірина Овчаренко, забруднення вдалося локалізувати в перші години після аварії, однак екологічні наслідки залишаються вкрай серйозними.

«Забруднення вдалося локалізувати в перші години, але шкода для довкілля — надзвичайно серйозна. Мінекономіки вже долучилося до фіксації екологічних збитків», — наголосила Овчаренко.

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Найближчим часом Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має затвердити комплексний план ліквідації наслідків. Він передбачає повне очищення озера, постійний моніторинг якості води, контроль стану сусідніх водойм, оцінку екологічних збитків і подальше відновлення екосистеми.

«Державна екологічна інспекція наголошує на суворій забороні купання, вилову риби та будь-якого контакту з водою в озерах Кирилівському та Йорданському до моменту повної нормалізації показників хімічного стану води», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масована атака РФ на Київ у ніч на 2 липня призвела до значних руйнувань у житлових районах столиці. Ворожі атаки забрали життя 30 людей. Одним із найтрагічніших наслідків став удар по дев’ятиповерховому будинку в Дарницькому районі — після прямого влучання частина багатоповерхівки обвалилася.

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