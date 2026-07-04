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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
425
Час на прочитання
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На Київ суне нова хвиля похолодання, а з нею — небезпека: синоптики попередили і назвали дати

На вихідних киян очікує довгоочікуване послаблення спеки, проте синоптична ситуація залишається нестабільною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві та області 4 липня

Синоптики розповіли, якою буде погода в Києві та області 4 липня / © unsplash.com

Цими вихідними, 4–5 липня, мешканців столиці та Київської області очікує довгоочікуване послаблення спеки з комфортною денною температурою до +24 градусів, проте синоптики попереджають про нічні та ранкові грозові дощі.

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує прохолодну погоду у столиці 4-5 липня. Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +24 градусів тепла.

«І в суботу, і в неділю в Києві ймовірні локальні грозові дощі, пробуйте пропетляти між краплями) Сонце також буде», — зазначає Діденко.

За даними Укргідрометцентру, на Київщині 4 липня буде хмарно із проясненнями. Вночі пройдуть дощі із грозами, ц зв’язку із цим в області оголошено перший рівень небезпечності.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Вдень синоптики опадів не передбачають. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +13 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів вище нуля.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що у Києві 4 липня хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вранці продовжиться нічний сильний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.

Температура повітря коливатиметься від +18 градусів тепла вночі до +24 градусів тепла вдень.

Погода в Києві 4 липня / © скриншот

Погода в Києві 4 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 4 липня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
425
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