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На Киев надвигается новая волна похолодания, а вместе с ней — опасность: синоптики предупредили и назвали даты
На выходных киевлян ждет долгожданное ослабление жары, однако синоптическая обстановка остается нестабильной.
В эти выходные, 4–5 июля, жителей столицы и Киевской области ждет долгожданное ослабление жары с комфортной дневной температурой до +24 градусов, однако синоптики предупреждают о ночных и утренних грозовых дождях.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует прохладную погоду в столице 4–5 июля. Температура воздуха днём будет колебаться от +23 до +24 градусов тепла.
«И в субботу, и в воскресенье в Киеве возможны локальные грозовые дожди, попробуйте проскользнуть между каплями) Солнце тоже будет», — отмечает Диденко.
По данным Укргидрометцентра, 4 июля в Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут дожди с грозами, в связи с чем в области объявлен первый уровень опасности.
Днём синоптики не прогнозируют осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +21 до +26 градусов выше нуля.
В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +14 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов выше нуля.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве 4 июля пасмурное утро сменится ясным днем и безоблачным вечером. Утром продолжится ночной сильный дождь, но ближе к середине дня он должен прекратиться.
Температура воздуха будет колебаться от +18 градусов тепла ночью до +24 градусов тепла днём.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 4 июля.
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