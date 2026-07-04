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В Киеве после атаки РФ в озеро попали сотни тонн нефтепродуктов — подробности
После российской атаки в Кирилловское озеро попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии. Спасатели уже локализовали загрязнение, а специалисты продолжают очистку водоема.
В Киеве продолжается ликвидация последствий масштабного загрязнения Кирилловского озера нефтепродуктами, произошедшего после массированной российской атаки в ночь на 2 июля.
Об этом сообщили в Минэкономики.
По информации ведомства, после попадания в автозаправочную станцию в Оболонском районе в систему озер Опечень попало значительное количество нефтепродуктов. Благодаря оперативной работе спасателей основную часть загрязнения удалось сдержать ещё на подходах к водоёму, однако, по предварительным оценкам, в Кирилловское озеро всё же попало более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии.
В настоящее время специалисты проводят очистку в два этапа. Сначала подразделения ГСЧС локализовали нефтяное пятно с помощью боновых заграждений, после чего специальная техника приступила к удалению с поверхности воды основного слоя нефтепродуктов толщиной 5–7 сантиметров с помощью насосов-скимеров.
По завершении этого этапа акваторию обработают специальным нефтепоглощающим сорбентом. Он должен связать остатки нефтяной пленки, чтобы их можно было собрать и удалить. По словам специалистов, это поможет предотвратить загрязнение дна водоема и подземных вод.
Как отметила заместитель министра экономики Ирина Овчаренко, загрязнение удалось локализовать в первые часы после аварии, однако экологические последствия остаются крайне серьезными.
«Загрязнение удалось локализовать в первые часы, но ущерб для окружающей среды — чрезвычайно серьезный. Министерство экономики уже приступило к фиксации экологического ущерба», — подчеркнула Овчаренко.
В ближайшее время Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций должна утвердить комплексный план ликвидации последствий. Он предусматривает полную очистку озера, постоянный мониторинг качества воды, контроль за состоянием соседних водоемов, оценку экологического ущерба и последующее восстановление экосистемы.
«Государственная экологическая инспекция обращает внимание на строгий запрет на купание, ловлю рыбы и любой контакт с водой в Кирилловском и Иорданском озерах до полной нормализации показателей химического состояния воды», — говорится в сообщении.
Напомним, массированная атака РФ на Киев в ночь на 2 июля привела к значительным разрушениям в жилых районах столицы. В результате вражеских атак погибли 30 человек. Одним из самых трагических последствий стал удар по девятиэтажному дому в Дарницком районе — после прямого попадания часть многоэтажки обрушилась.