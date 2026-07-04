"Має вигляд як розшук злочинця": у Києві спалахнув скандал через нову Алею пам'яті

Алеєя пам’яті у Деснянському районі Києва / © Максим Бахматов/Facebook

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У Деснянському районі Києва родичі загиблих військовослужбовців висловили гостре обурення виглядом новоствореної Алеї пам’яті. Замість обіцяного меморіалу там встановили бетонні конструкції з неякісними чорно-білими світлинами та помилками в анкетних даних героїв, а сама інсталяція вже почала руйнуватися.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявила родичка загиблого українського захисника Людмила Король.

За її словами, початкова концепція проєкту суттєво відрізнялася від результату, який родини побачили на власні очі. Попередньо людям обіцяли великі красиві бетонні мурали з кольоровими фотографіями та детальними інформаційними пластинами про кожного військового.

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«Зараз ми бачимо просто бетонні сваї, яка виглядають наче тротуарний бордюр, ніби просто перевернули. Це найдешевий бетон з чорно-білою фотографією в жахливій якості, з дефектами. Я вже говорила про те, що на деяких фотографіях є плями», — зазначила Людмила Король.

Алеєя пам’яті у Деснянському районі Києва / © Максим Бахматов/Facebook

Вона додала, що на стендах допущені грубі помилки в званнях і прізвищах загиблих. А деяких бійців підписали застарілим радянським терміном «рядовий». Через низьку якість друку та оформлення родичі порівнюють ці стенди з оголошеннями правоохоронців.

«Є помилки у прізвища, в званнях… Виглядає це дуже жахливо. Має вигляд як розшук злочинця. Це особисто не мої слова, це слова родин, які це побачили. Бетон вже почав руйнуватися. Він нічим не оброблений», — розповіла жінка.

Алеєя пам’яті у Деснянському районі Києва / © Максим Бахматов/Facebook

Також родини обурило, що під час облаштування алеї комунальники знищили квіткові клумби, які раніше прикрашали парк. При цьому на самих плитах немає жодних біографічних даних про захисників: де і як вони загинули, скільки їм було років та чим вони займалися в цивільному житті. На конструкціях вказані лише імена, прізвища та загальний напис «командир» без уточнення підрозділу.

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Людмила Король наголосила, що діти в парку мають знати й пам’ятати, завдяки кому вони можуть гуляти та насолоджуватися життям. Проте вшанування пам’яті полеглих воїнів не повинно відбуватися в такий спосіб.

Раніше ми вже писали, що у Києві розгорівся скандал через нову Алею Героїв у Деснянському районі, яку відкрили 30 червня. Люди обурені її виглядом і місцем розташування, називаючи меморіал «соромом та жахіттям». Дехто навіть плакав від побаченого. Мешканці вважають: краще взагалі не робити такі пам’ятники до кінця війни, ніж відкривати їх у такому вигляді.

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