"Сердце сжимается": в ГСЧС показали, как выглядит Киев с высоты после бомбардировок РФ (видео)

Последствия российского нападения в Киеве / © скриншот с видео

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала кадры, снятые с высоты птичьего полета, которые демонстрируют масштабы разрушений в Киеве после очередного массированного удара России по столице.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пилоты вертолетов во время ликвидации последствий атаки видели город, охваченный дымом и огнем, а также огромные площади поврежденной застройки.

«Киев. Боль, которую мы видим с неба… Говорят, с высоты всё кажется маленьким и безмятежным. Но только не тогда, когда под твоим крылом — раненая, но непокоренная столица», — подчеркнули спасатели.

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В ГСЧС отметили, что экипажи вертолетов работали в условиях максимальной напряженности, выполняя сложные маневры и осуществляя точные сбросы воды на очаги пожаров.

«Каждый маневр вертолета сквозь сплошную завесу, каждый точный сброс тонн воды на горящие здания — это борьба за жизнь. Одна сверхсложная задача, которая выполняется одновременно на земле и в воздухе», — говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что, несмотря на разрушения и пожары, украинская столица продолжает держаться и не теряет своей силы.

«С высоты Киев выглядит пострадавшим, но невероятно величественным. Город, который горит, но не сдается», — подчеркнули в ГСЧС.

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Опубликованное видео наглядно демонстрирует последствия российской бомбардировки и работу спасательных служб, которые одновременно борются за жизнь людей и за спасение города.

Атака РФ на Киев — последние новости

Напомним, массированная атака РФ на Киев в ночь на 2 июля привела к значительным разрушениям в жилых районах столицы. В результате вражеских атак погибли 30 человек. Одним из самых трагических последствий стал удар по девятиэтажному дому в Дарницком районе — после прямого попадания часть многоэтажки обрушилась.

Аналитики Defense Express после атаки на Киев 2 июля отметили, что РФ действует по определенному двухнедельному циклу, используя это время для подготовки новых обстрелов. Большинство баллистических и гиперзвуковых ракет во время этого обстрела было направлено именно на столицу.

В Киеве продолжается ликвидация последствий масштабного загрязнения Кирилловского озера нефтепродуктами, произошедшего после массированной российской атаки

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