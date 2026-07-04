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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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402
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Удар по Києву: ДСНС завершила розбір завалів у багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла

Пошукова операція тривала понад дві доби після масованого удару по Києву 2 липня.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Києву 2 липня

Удар по Києву 2 липня / © ДСНС

У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, куди стався приліт 2 липня.

Про це передає пресслужба ДСНС.

Основний етап сьогоднішніх робіт проходив на рівні 12 та 13 поверхів, які зазнали найбільших руйнувань. Рятувальники розчистили близько 42 кубічних метрів будівельного сміття.

Довелося залучати спецтехніку з інших регіонів — за допомогою потужного автокрана з Рівненщини рятувальники демонтували та вилучили 24 уламки зруйнованих залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн.

Під цими тоннами бетону надзвичайники виявили рештки людських тіл. Їх уже передали для проведення судово-медичної експертизи та ідентифікації. До робіт на об’єкті сьогодні залучалося 30 рятувальників та 8 одиниць техніки київського гарнізону.

Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 — травмовані.

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня (9 фото)

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_8 / © ДСНС

© ДСНС

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_9 / © ДСНС

© ДСНС

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_7 / © ДСНС

© ДСНС

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_6 / © ДСНС

© ДСНС

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_4 / © ДСНС

© ДСНС

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_5 / © ДСНС

© ДСНС

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_3 / © ДСНС

© ДСНС

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_2 / © ДСНС

© ДСНС

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня_1 / © ДСНС

© ДСНС

Нагадаємо, за офіційними даними місцевої влади, лише в Дарницькому районі столиці було зафіксовано 6 окремих місць влучань ракет, з яких 4 — це прямі влучання в об’єкти.

Одним із найтрагічніших стало влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі, який частково обвалився після прямого «прильоту». Також відомо, що є люди, які проживали у будинках, і яких після прильоту вважають зниклими безвісти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
402
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