Удар по Києву: ДСНС завершила розбір завалів у багатоповерхівці, кількість жертв знову зросла

Удар по Києву 2 липня / © ДСНС

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У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, куди стався приліт 2 липня.

Про це передає пресслужба ДСНС.

Основний етап сьогоднішніх робіт проходив на рівні 12 та 13 поверхів, які зазнали найбільших руйнувань. Рятувальники розчистили близько 42 кубічних метрів будівельного сміття.

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Довелося залучати спецтехніку з інших регіонів — за допомогою потужного автокрана з Рівненщини рятувальники демонтували та вилучили 24 уламки зруйнованих залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн.

Під цими тоннами бетону надзвичайники виявили рештки людських тіл. Їх уже передали для проведення судово-медичної експертизи та ідентифікації. До робіт на об’єкті сьогодні залучалося 30 рятувальників та 8 одиниць техніки київського гарнізону.

Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 — травмовані.

Завершеня робіт на місці удару по Києву 2 липня (9 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, за офіційними даними місцевої влади, лише в Дарницькому районі столиці було зафіксовано 6 окремих місць влучань ракет, з яких 4 — це прямі влучання в об’єкти.

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Одним із найтрагічніших стало влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі, який частково обвалився після прямого «прильоту». Також відомо, що є люди, які проживали у будинках, і яких після прильоту вважають зниклими безвісти.

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