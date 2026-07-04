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- Киев
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Удар по Киеву: ГСЧС завершила разбор завалов в многоэтажке, количество жертв снова возросло
Поисковая операция продолжалась более двух суток после массированного удара по Киеву 2 июля.
В Киеве завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе, куда произошел прилет 2 июля.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
Основной этап сегодняшних работ проходил на уровне 12 и 13 этажей, подвергшихся наибольшим разрушениям. Спасатели расчистили около 42 кубических метров строительного мусора.
Пришлось привлекать спецтехнику из других регионов — с помощью мощного автокрана из Ровенской области спасатели демонтировали и изъяли 24 обломка разрушенных железобетонных плит общим весом около 53 тонн.
Под этими тоннами бетона чрезвычайники обнаружили останки человеческих тел. Их уже передали для проведения судебно медицинской экспертизы и идентификации. К работам на объекте сегодня привлекались 30 спасателей и 8 единиц техники киевского гарнизона.
Всего по состоянию на сегодняшний день в результате российской атаки 2 июля погиб 31 человек и 102 — травмированы.
Завершение работ на месте удара по Киеву 2 июля (9 фото)
Напомним, по официальным данным местных властей, только в Дарницком районе столицы было зафиксировано 6 отдельных мест попаданий ракет, из которых 4 — это прямые попадания в объекты.
Одним из самых трагических стало попадание в девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, частично обрушившийся после прямого «прилета». Также известно, что есть люди, которые проживали в домах, и которых по прилету считают пропавшими без вести.