Удар по Киеву: ГСЧС завершила разбор завалов в многоэтажке, количество жертв снова возросло

Удар по Киеву 2 июля

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В Киеве завершены аварийно-спасательные работы на месте попадания в 16-этажный жилой дом в Дарницком районе, куда произошел прилет 2 июля.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Основной этап сегодняшних работ проходил на уровне 12 и 13 этажей, подвергшихся наибольшим разрушениям. Спасатели расчистили около 42 кубических метров строительного мусора.

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Пришлось привлекать спецтехнику из других регионов — с помощью мощного автокрана из Ровенской области спасатели демонтировали и изъяли 24 обломка разрушенных железобетонных плит общим весом около 53 тонн.

Под этими тоннами бетона чрезвычайники обнаружили останки человеческих тел. Их уже передали для проведения судебно медицинской экспертизы и идентификации. К работам на объекте сегодня привлекались 30 спасателей и 8 единиц техники киевского гарнизона.

Всего по состоянию на сегодняшний день в результате российской атаки 2 июля погиб 31 человек и 102 — травмированы.

Завершение работ на месте удара по Киеву 2 июля (9 фото)

Напомним, по официальным данным местных властей, только в Дарницком районе столицы было зафиксировано 6 отдельных мест попаданий ракет, из которых 4 — это прямые попадания в объекты.

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Одним из самых трагических стало попадание в девятиэтажный жилой дом в Дарницком районе, частично обрушившийся после прямого «прилета». Также известно, что есть люди, которые проживали в домах, и которых по прилету считают пропавшими без вести.

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