Російський обстріл Києва забрав життя провідного інженера-програміста Сергія Колісника

Атака на Київ

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Унаслідок російської атаки на Київ загинув провідний інженер-програміст Інституту програмних систем Національної академії наук України Сергій Колісник. Чоловік дістав тяжкі поранення під час удару в ніч проти 2 липня та помер у лікарні.

Про загибель Сергія Колісника повідомив проєкт «Їх вбила Росія» з посиланням на Печерську районну державну адміністрацію.

Сергій Колісник був провідним інженером-програмістом Інституту програмних систем Національної академії наук України. Значну частину своєї професійної діяльності він присвятив розвитку інформаційних технологій та науковим дослідженням.

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У колективі Сергія характеризують як дисципліновану, відповідальну, доброзичливу й чуйну людину.

За словами колег, він завжди був готовий допомогти іншим і сумлінно виконував свої професійні обов’язки. У Сергія залишилися мама та донька.

Сергій Колісник / © Facebook-сторінка "Їх убила Росія"

Атака на Київ — нова тактика РФ

Нагадаємо, під час масованих атак у травні-червні РФ зробила ставку на балістичні ракети, концентруючи удари по 1-2 містах (до 80–90% засобів). За словами військового аналітика Олександра Мусієнко, така тактика спрямована на руйнування цивільної інфраструктури, великі втрати та виснаження української ППО. Це свідчить про спробу Кремля створити видимість успіхів для внутрішньої та зовнішньої аудиторії.

Внаслідок нічної російської атаки 2 липня на Київ у Дарницькому районі під завалами зруйнованої дев’ятиповерхівки знайдено 10 загиблих. Загалом у столиці загинуло 31 людина. Ворог поцілив по житлових будинках, медичних закладах, складах гуманітарної допомоги, науковому інституті, зоопарку та інших цивільних об’єктах.

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