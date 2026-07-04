Российский обстрел Киева унес жизнь ведущего инженера-программиста Сергея Колесника

Атака на Киев

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В результате российской атаки на Киев погиб ведущий инженер-программист Института программных систем Национальной академии наук Украины Сергей Колесник. Мужчина получил тяжелые ранения во время удара в ночь на 2 июля и скончался в больнице.

О гибели Сергея Колесника сообщил проект «Их убила Россия» со ссылкой на Печерскую районную государственную администрацию.

Сергей Колесник был ведущим инженером-программистом Института программных систем Национальной академии наук Украины. Значительную часть своей профессиональной деятельности он посвятил развитию информационных технологий и научным исследованиям.

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В коллективе Сергея характеризуют как дисциплинированного, ответственного, доброжелательного и отзывчивого человека.

По словам коллег, он всегда был готов помочь другим и добросовестно выполнял свои профессиональные обязанности. У Сергея остались мама и дочь.

Сергей Колесник / © Facebook-страница "Их убила Россия"

Атака на Киев — новая тактика РФ

Напомним, во время массированных атак в мае-июне РФ сделала ставку на баллистические ракеты, концентрируя удары по 1-2 городам (до 80–90% средств). По словам военного аналитика Александра Мусиенко, такая тактика направлена на разрушение гражданской инфраструктуры, большие потери и истощение украинской ПВО. Это свидетельствует о попытке Кремля создать видимость успеха для внутренней и внешней аудитории.

В результате ночной российской атаки 2 июля на Киев в Дарницком районе под завалами разрушенной девятиэтажки обнаружено 10 погибших. Всего в столице погиб 31 человек. Враг попал по жилым домам, медицинским учреждениям, складам гуманитарной помощи, научному институту, зоопарку и другим гражданским объектам.

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