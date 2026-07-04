«Выглядит как розыск преступника»: в Киеве вспыхнул скандал из-за новой Аллеи памяти

Аллея памяти в Деснянском районе Киева / © Максим Бахматов/Facebook

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В Деснянском районе Киева родственники погибших военнослужащих выразили острое возмущение видом вновь Аллеи памяти. Вместо обещанного мемориала там установили бетонные конструкции с некачественными черно-белыми фотографиями и ошибками в анкетных данных героев, а сама инсталляция уже начала разрушаться.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» заявила родственница погибшего украинского защитника Людмила Король.

По ее словам, начальная концепция проекта существенно отличалась от результата, который семьи увидели своими глазами. Предварительно людям обещали большие красивые бетонные муралы с цветными фотографиями и подробными информационными пластинами о каждом военном.

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«Сейчас мы видим просто бетонные сваи, которые выглядят как тротуарный бордюр, будто просто перевернули. Это самый дешевый бетон с черно-белой фотографией в ужасном качестве, с дефектами. Я уже говорила о том, что на некоторых фотографиях есть пятна», — отметила Людмила Король.

Аллея памяти в Деснянском районе Киева / © Максим Бахматов/Facebook

Она добавила, что на стендах допущены грубые ошибки в званиях и фамилиях погибших. А некоторых бойцов подписали устаревшим советским термином «рядовой». Из-за низкого качества печати и оформления родственники сравнивают стенды с объявлениями правоохранителей.

«Есть ошибки у фамилии, в званиях… Выглядит это очень ужасно. Имеет вид розыск преступника. Это лично не мои слова, это слова семей, которые это увидели. Бетон уже начал рушиться. Он ничем не обработан», — рассказала женщина.

Аллея памяти в Деснянском районе Киева / © Максим Бахматов/Facebook

Также семьи возмутило, что во время обустройства аллеи коммунальщики уничтожили цветочные клумбы, которые раньше украшали парк. При этом на самих плитах нет биографических данных о защитниках: где и как они погибли, сколько им было лет и чем они занимались в гражданской жизни. На конструкциях указаны только имена, фамилии и общая надпись «командир» без уточнения подразделения.

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Людмила Король отметила, что дети в парке должны знать и помнить, благодаря кому они могут гулять и наслаждаться жизнью. Однако память павших воинов не должно происходить таким образом.

Ранее мы уже писали, что в Киеве разгорелся скандал из-за новой Аллеи Героев в Деснянском районе, которую открыли 30 июня. Люди возмущены ее видом и месторасположением, называя мемориал «стыдом и ужасом». Некоторые даже плакали от увиденного. Жители считают, что лучше вообще не делать такие памятники до конца войны, чем открывать их в таком виде.

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