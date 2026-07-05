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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Монумент "Батькивщина-Мать" в Киеве подсветили цветами флага США ко Дню независимости Америки

В Киеве монумент "Батькивщина-Мать" засиял в цветах американского флага по случаю 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Американская торговая палата подсветила монумент «Родина-Мать» в Киеве цветами флага США к 250-летию Независимости США

Американская торговая палата подсветила монумент «Родина-Мать» в Киеве цветами флага США к 250-летию Независимости США

Американская торговая палата в Украине при поддержке компаний-членов Winner и Bunge организовала праздничную иллюминацию монумента "Батькивщина-Мать" в цветах флага США. Акцию посвятили 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер заявил, что сегодня "нет более символического места в мире для празднования свободы, чем Киев".

"Подсвечивая флаг США на историческом монументе Украины "Батькивщина-Мать", мы вместе отмечаем независимость. Этот монумент является символом мужества, стойкости и несокрушимой защиты свободных людей. Киев стоит, Украина стоит и американский бизнес стоит бок о бок с Украиной. От Киева до нас а партнерство делает нас сильнее", – отметил он.

В Палате подчеркнули, что подсветка монумента является не только праздничной иллюминацией, но и символом крепкого партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Напомним, что ранее Зеленский совершил неожиданное признание о Patriot в поздравлении с 250-летием США.

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Дата публикации
Количество просмотров
120
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