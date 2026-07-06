Уламки впали ще на один житловий будинок у Києві - Кличко

Ракетна атака / © ТСН.ua

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За словами міського голови Віталія Кличка, за попередньою інформацією, у Подільському районі уламки впали ще на один житловий будинок. Крім того, в Дарницькому районі зафіксовано влучання уламків у нежитлову забудову.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Подільському районі в багатоповерховому будинку заблоковані люди.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

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Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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