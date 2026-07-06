- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1774
- Час на прочитання
- 1 хв
Уламки впали ще на один житловий будинок у Києві - Кличко
У Києві з'явилася нова інформація про наслідки російської ракетної атаки.
За словами міського голови Віталія Кличка, за попередньою інформацією, у Подільському районі уламки впали ще на один житловий будинок. Крім того, в Дарницькому районі зафіксовано влучання уламків у нежитлову забудову.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що в Подільському районі в багатоповерховому будинку заблоковані люди.
На місцях працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.
Російські війська протягом приблизно 10 хвилин могли атакувати Київ і передмістя близько 15 балістичними ракетами різних типів, повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.