У Києві на озері Кирилівському четверту добу ліквідовують масштабний розлив нафти (фото)

Загроза екосистемі столиці: як рятувальники ліквідовують гігантський розлив нафти на озері в Києві / © ДСНС

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У Києві на Оболоні, на озері Кирилівському триває ліквідація наслідків масштабного забруднення нафтопродуктами, яке сталося після російського обстрілу 2 липня.

Про це передає ДСНС.

Масштаби забруднення: тисячі тонн отруєної води

Рятувальні та екологічні служби з різних регіонів України працюють на об’єкті безперервно вже четверту добу поспіль. Станом на зараз фахівці фіксують такі дані:

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Площа забруднення дзеркала води досягла 20 600 кв. м.

Орієнтовний об’єм забрудненого шару води, який потребує очищення та утилізації, становить близько 1 700 тонн.

Аби зупинити подальше поширення нафтової плями та захистити суміжні водойми, фахівці повністю перекрили підземний колектор, що сполучає озера Кирилівське та Йорданське.

«Озеро Кирилівське — ще одна рана, залишена після масованого ворожого обстрілу. Нафтопродукти вкрили поверхню води густою плівкою, отруюючи екосистему, вбиваючи все живе на своєму шляху», — зазначили рятувальники.

Щодня вони встановлюють нові рубежі захисту, збирають нафтопродукти та роблять усе можливе, щоб не дати змогу поширитися далі.

Для локалізації забруднення вже розгорнуто:

720 м сорбувальних бонових загороджень;

300 м бонових загороджень постійної плавучості.

До робіт залучено 55 рятувальників, 19 одиниць техніки, 2 човни, 3 причепи та 9 скімерів.

Що кажуть експерти і місцеві жителі

«Купатися тут однозначно не можна. Ми бачимо, що гине дрібна риба, також були випадки, коли діставали качок, повністю вкритих соляркою», — розповів «Суспільному» хімік-рятувальник ДСНС Олексій Ткаченко.

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Він запевняє, що загрози потрапляння забруднення до Дніпра немає. За словами рятувальників, повне очищення водойми може тривати близько одного-двох місяців, залежно від погодних умов.

Місцеві жителі та волонтери також оглядають берегову лінію й виловлюють птахів, які намагаються вибратися із забрудненої води.

«Тут стільки качок було, стільки чайок. Діти гуляли, люди купалися, рибалки сиділи. Зараз просто мертве озеро», — каже мешканка сусіднього будинку.

Нагадаємо, масована атака РФ на Київ у ніч на 2 липня призвела до значних руйнувань у житлових районах столиці. Ворожі атаки забрали життя 31 людини.

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Крім того, після російської атаки до Кирилівського озера потрапили понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії.

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