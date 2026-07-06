В Киеве на озере Кирилловском четвёртые сутки ликвидируют масштабный разлив нефти (фото)

Угроза экосистеме столицы: как спасатели ликвидируют гигантский разлив нефти на озере в Киеве

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В Киеве на Оболони, на Кирилловском озере продолжается ликвидация последствий масштабного загрязнения нефтепродуктами, которое произошло после российского обстрела 2 июля.

Об этом передает ГСЧС.

Масштабы загрязнения: тысячи тонн отравленной воды

Спасательные и экологические службы из разных регионов Украины работают на объекте непрерывно уже четвертые сутки подряд. По состоянию на данный момент специалисты фиксируют следующие данные:

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Площадь загрязнения зеркала воды достигла 20 600 кв. м.

Ориентировочный объем загрязненного слоя воды, требующий очистки и утилизации, составляет около 1700 тонн.

Чтобы остановить дальнейшее распространение нефтяного пятна и защитить смежные водоемы, специалисты полностью перекрыли подземный коллектор, соединяющий озера Кирилловское и Иорданское.

«Озеро Кирилловское — еще одна рана, оставленная после массированного вражеского обстрела. Нефтепродукты покрыли поверхность воды густой пленкой, отравляя экосистему, убивая все живое на своем пути», — отметили спасатели.

Каждый день они устанавливают новые рубежи защиты, собирают нефтепродукты и делают все возможное, чтобы не распространиться дальше.

Для локализации загрязнения уже развернуто:

720 г сорбировочных боновых заграждений;

300 м боновых заграждений постоянной плавучести.

К работам привлечены 55 спасателей, 19 единиц техники, 2 лодки, 3 прицепа и 9 скиммеров.

Что говорят эксперты и местные жители

«Покупаться здесь однозначно нельзя. Мы видим, что погибает мелкая рыба, также были случаи, когда доставали уток, полностью покрытых соляркой», — рассказал «Суспільному» химик-спасатель ГСЧС Алексей Ткаченко.

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Он уверяет, что угрозы попадания загрязнения в Днепр нет. По словам спасателей, полная очистка водоема может занять около одного-двух месяцев, в зависимости от погодных условий.

Местные жители и волонтеры также осматривают береговую линию и вылавливают птиц, пытающихся выбраться из загрязненной воды.

«Здесь столько уток было, столько чаек. Дети гуляли, люди купались, рыбаки сидели. Сейчас просто мертвое озеро», — говорит жительница соседнего дома.

Напомним, массированная атака РФ на Киев в ночь на 2 июля привела к значительным разрушениям в жилых районах столицы. Вражеские атаки унесли жизни 31 человека.

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Кроме того, после российской атаки в Кирилловское озеро попали более 350 тонн нефтепродуктов и эмульсии.

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