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- Киев
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Первые последствия ракетной атаки на Киев: в многоэтажке заблокированы люди, вспыхнули пожары
В Киеве фиксируют первые последствия российской ракетной атаки. В Подольском районе частично разрушен жилой дом, на верхних этажах заблокированы люди. Также в столице возникли пожары и зафиксировано падение обломков.
В ночь на 6 июля Россия совершила ракетную атаку на Киев . В столице уже известно о первых последствиях вражеского удара.
По сообщению городского головы Виталия Кличко , в Подольском районе частично разрушен жилой дом. На уровне седьмого-девятого этажей заблокированы люди. Также обломки рухнули на территорию гаражного кооператива.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что в Подольском районе повреждены гаражи. Информация о пострадавших уточняется.
В Голосеевском районе, по данным Кличко, возникло возгорание на территории нежилой застройки, а также пожар в складском помещении. Кроме того, зафиксировано падение обломков на открытой территории.
Ткаченко также сообщил о падении обломков в Голосеевском районе. На местах работают и следуют экстренные службы. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.