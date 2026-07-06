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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Первые последствия ракетной атаки на Киев: в многоэтажке заблокированы люди, вспыхнули пожары

В Киеве фиксируют первые последствия российской ракетной атаки. В Подольском районе частично разрушен жилой дом, на верхних этажах заблокированы люди. Также в столице возникли пожары и зафиксировано падение обломков.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ночная атака россиян на Киев

Ночная атака россиян на Киев / © из соцсетей

В ночь на 6 июля Россия совершила ракетную атаку на Киев . В столице уже известно о первых последствиях вражеского удара.

По сообщению городского головы Виталия Кличко , в Подольском районе частично разрушен жилой дом. На уровне седьмого-девятого этажей заблокированы люди. Также обломки рухнули на территорию гаражного кооператива.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что в Подольском районе повреждены гаражи. Информация о пострадавших уточняется.

В Голосеевском районе, по данным Кличко, возникло возгорание на территории нежилой застройки, а также пожар в складском помещении. Кроме того, зафиксировано падение обломков на открытой территории.

Ткаченко также сообщил о падении обломков в Голосеевском районе. На местах работают и следуют экстренные службы. Информация о последствиях атак продолжает уточняться.

Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

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Дата публикации
Количество просмотров
1716
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