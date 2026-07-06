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- Киев
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Стало известно о первых пострадавших в Киеве после ракетной атаки
В Киеве появилась первая официальная информация о пострадавших в результате массированной российской ракетной атаки . Также стало известно о новых повреждениях жилой застройки в Подольском районе.
Об этом сообщили мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .
По словам Кличко, по состоянию на данный момент известно о трех пострадавших. Одна женщина была госпитализирована, еще двоим людям медики оказали помощь амбулаторно.
В то же время Ткаченко сообщил, что в Подольском районе в результате атаки повреждена еще одна 25-этажка. Разрушение зафиксировано на уровне 16 этажа.
Экстренные службы продолжают работать на местах попадания и падения обломков. Информация о последствиях атаки уточняется.
Российские войска в течение примерно 10 минут могли атаковать Киев и пригород около 15 баллистическими ракетами разных типов, сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.