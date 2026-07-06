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Дитячі іграшки на майданчику і знищені автівки: показали наслідки удару по Києву (фото, відео)
Після удару РФ по Києву на Урлівській вулиці пошкоджені багатоповерхівки, також десятки автівок знищені.
Внаслідок російського удару по Києву серйозних пошкоджень зазнали кілька багатоповерхових будинків на вулиці Урлівській. Через вибухову хвилю вибито більшість вікон у недобудованих будинках житлового комплексу «Урлівський».
Про це інформує ТСН.ua.
Місцеві жителі досі перебувають у стані шоку. Після потужного вибуху люди вибігали з осель у тому, в чому були, — дехто навіть у домашніх халатах.
Рятувальники допомагали евакуювати не лише людей, а й домашніх тварин. Одній із мешканок надзвичайники винесли двох котів, які тепер налякані сидять у переносках.
У дворах вибухом знищено кілька десятків припаркованих автомобілів. На дитячому майданчику, який опинився поруч із місцем удару, серед уламків залишилися покинуті дитячі іграшки.
Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Кількість загиблих зросла до 11 людей. Один із поранених помер у лікарні. Постраждали 46 осіб, із них 27 госпіталізували, зокрема трьох дітей. Найбільше руйнувань зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Дарницькому районах столиці. У Подільському районі рятувальники продовжують розбирати завали 21-поверхового будинку, де зруйновано конструкції з другого по п'ятий поверх. У Дарницькому районі пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі в квартирах і гаражному кооперативі.