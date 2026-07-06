ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1065
Час на прочитання
1 хв

Дитячі іграшки на майданчику і знищені автівки: показали наслідки удару по Києву (фото, відео)

Після удару РФ по Києву на Урлівській вулиці пошкоджені багатоповерхівки, також десятки автівок знищені.

Автори публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Коментарі
Удар РФ по Києву

Удар РФ по Києву

Внаслідок російського удару по Києву серйозних пошкоджень зазнали кілька багатоповерхових будинків на вулиці Урлівській. Через вибухову хвилю вибито більшість вікон у недобудованих будинках житлового комплексу «Урлівський».

Про це інформує ТСН.ua.

Удар по Києву

Удар по Києву

Місцеві жителі досі перебувають у стані шоку. Після потужного вибуху люди вибігали з осель у тому, в чому були, — дехто навіть у домашніх халатах.

Удар по Києву

Удар по Києву

Рятувальники допомагали евакуювати не лише людей, а й домашніх тварин. Одній із мешканок надзвичайники винесли двох котів, які тепер налякані сидять у переносках.

Удар по Києву

Удар по Києву

У дворах вибухом знищено кілька десятків припаркованих автомобілів. На дитячому майданчику, який опинився поруч із місцем удару, серед уламків залишилися покинуті дитячі іграшки.

Удар по Києву

Удар по Києву

Удар по Києву

Удар по Києву

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Кількість загиблих зросла до 11 людей. Один із поранених помер у лікарні. Постраждали 46 осіб, із них 27 госпіталізували, зокрема трьох дітей. Найбільше руйнувань зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Дарницькому районах столиці. У Подільському районі рятувальники продовжують розбирати завали 21-поверхового будинку, де зруйновано конструкції з другого по п'ятий поверх. У Дарницькому районі пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі в квартирах і гаражному кооперативі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1065
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie