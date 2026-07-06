Дитячі іграшки на майданчику і знищені автівки: показали наслідки удару по Києву (фото, відео)

Удар РФ по Києву

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Внаслідок російського удару по Києву серйозних пошкоджень зазнали кілька багатоповерхових будинків на вулиці Урлівській. Через вибухову хвилю вибито більшість вікон у недобудованих будинках житлового комплексу «Урлівський».

Про це інформує ТСН.ua.

Дата публікації 08:33, 06.07.26 Кількість переглядів 27 Показали жахливі кадри із наслідками удару по Києву

Удар по Києву

Місцеві жителі досі перебувають у стані шоку. Після потужного вибуху люди вибігали з осель у тому, в чому були, — дехто навіть у домашніх халатах.

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Удар по Києву

Рятувальники допомагали евакуювати не лише людей, а й домашніх тварин. Одній із мешканок надзвичайники винесли двох котів, які тепер налякані сидять у переносках.

Удар по Києву

У дворах вибухом знищено кілька десятків припаркованих автомобілів. На дитячому майданчику, який опинився поруч із місцем удару, серед уламків залишилися покинуті дитячі іграшки.

Удар по Києву

Удар по Києву

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія масовано атакувала Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами. Кількість загиблих зросла до 11 людей. Один із поранених помер у лікарні. Постраждали 46 осіб, із них 27 госпіталізували, зокрема трьох дітей. Найбільше руйнувань зафіксовано у Голосіївському, Подільському та Дарницькому районах столиці. У Подільському районі рятувальники продовжують розбирати завали 21-поверхового будинку, де зруйновано конструкції з другого по п'ятий поверх. У Дарницькому районі пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі в квартирах і гаражному кооперативі.

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