Детские игрушки на площадке и уничтоженные автомобили: показали последствия удара по Киеву (фото, видео)

Удар РФ по Киеву

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В результате российского удара по Киеву серьезные повреждения получили несколько многоэтажных домов на улице Урловской. Из-за взрывной волны выбито большинство окон в недостроенных домах жилого комплекса «Урловский».

Об этом сообщает ТСН.ua.

Дата публикации 08:33, 06.07.26 Количество просмотров 14 Показали ужасающие кадры с последствиями удара по Киеву.

Удар по Киеву

Местные жители до сих пор находятся в состоянии шока. После мощного взрыва люди выбегали из жилищ в том, в чем были — некоторые даже в домашних халатах.

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Удар по Киеву

Спасатели помогали эвакуировать не только людей, но и домашних животных. Одной из жительниц чрезвычайники вынесли двух кошек, которые теперь напуганы сидящими в переносках.

Удар по Киеву

Во дворах взрывом уничтожены несколько десятков припаркованных автомобилей. На детской площадке, оказавшейся рядом с местом удара, среди обломков остались заброшенные детские игрушки.

Удар по Киеву

Удар по Киеву

Напомним, в ночь на 6 июля Россия массированно атаковала Киев дронами , крылатыми и баллистическими ракетами. Число погибших возросло до 11 человек. Один из раненых скончался в больнице. Пострадали 46 человек, из них 27 госпитализировали, в том числе троих детей. Больше разрушений зафиксировано в Голосеевском, Подольском и Дарницком районах столицы. В Подольском районе спасатели продолжают разбирать завалы 21-этажного дома, где разрушены конструкции со второго по пятый этаж. В Дарницком районе повреждены жилые дома, возникли пожары в квартирах и гаражном кооперативе.

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