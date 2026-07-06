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- Киев
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В Вишневом более трех часов раздаются взрывы: как эвакуироваться и что известно по состоянию на сейчас
В Вишневом после ночной российской атаки идет повторная детонация на месте попадания. Жителей призывают не выходить на улицу, не открывать окна и при возможности эвакуировать детей.
В Вишневом на Киевщине в результате ночной российской атаки 6 июля продолжается активная повторная детонация на объекте попадания. Местные жители сообщают о громких взрывах и трясущихся квартирах. Какая ситуация сейчас в Вишневом, в эфире «Сніданок с 1+1» рассказала жительница Ирина Яковенко.
Ситуация в Вишневом сейчас
«Было очень страшно. Было так страшно, что даже наверное за 5 лет войны я не боялась так, как сегодня. Во-первых, взрывалось все. Летело стекло, летело прямо везде. И у нас, в принципе, слава Богу, целое. Вырывало не рамы, а в дверях, дверь вырвало. Окна чуть-чуть повредили, но, в принципе, можем сделать их. Но тенденция такова, что дышать невозможно. Я не могу открыть ни окно, ничего, потому что здесь ужас», — делится женщина.
По ее словам, соседи тоже не выходят. Люди сидят на квартирах. Некоторые в момент прилетов выходят в подъезд.
«У нас просто дом так вот ходил, так вот просто ходил. И мы спустились вниз, но взрывы такие, что у нас вырвало дверь входную в дом, и ее вырвало».
Женщина сообщает, что в городе происходит сильная детонация с перерывами. Удары идут волнами.
«Этот ужас и детонация продолжаются. Уже длится более двух, может, трех часов», — добавляет женщина.
В Вишневом пока нет отключений света или воды. Люди, у которых есть автомобили, пытаются вывезти детей, ведь в городе нечем дышать.
Эвакуация из Вишневого: как попасть
Те, кто хочет оперативно эвакуироваться из Вишневого, могут прийти по следующим адресам:
г. Вишневое, ул. Европейская, 20
г. Крюковщина, ул. Балукова, 1Е
По возможности возьмите с собой документы, воду, лекарства и вещи первой необходимости.
В Вишневом есть угроза повторной детонации
В Киевской области экстренные и специализированные службы продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки.
Самая сложная ситуация в Вишневом Бучанского района. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения крайне опасно, поэтому территорию окружила полиция.
Как сообщил глава КОВА Николай Калашник, количество пострадавших в области растет, и по состоянию на утро составляет 15 человек, среди которых 9-месячная девочка.
В больницы госпитализированы 11 человек. Глава администрации отметил, что количество пострадавших, к сожалению, может увеличиться.
Жителей Вишневого просят не выходить на улицы
Напомним, в Вишневом в Киевской области городской совет обратился к жителям со срочным призывом не покидать свои дома и не выходить утром на работу.
Об опасности официально сообщило Вишневое городское территориальное общество в Facebook.
Особую опасность обозначили для ряда центральных улиц, в частности, Киевской, Святошинской, Парковой, Европейской, Железнодорожной и Южной, которые очерчивают кварталы вблизи городского стадиона и центрального парка.
Также в перечень попала улица Балукова, расположенная по другую сторону железнодорожного пути, делящая город пополам.
В связи с сильным ухудшением состояния воздуха граждан призывают не открывать окна.
Атака на Украину 6 июля: главное
Напомним, в ночь на 6 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Враг применил около 15 баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, попав в жилые дома столицы, Киевской области и Одессы.
Накануне президент Владимир Зеленский предупреждал о подготовке этой атаки перед саммитом НАТО в Турции и призвал партнеров срочно предоставить ракеты для систем Patriot.
В Киеве под ударом оказались четыре района, а самая сложная ситуация зафиксирована в Подольском и Дарницком, где из-за прямых попаданий в многоэтажки частично разрушены конструкции и возникли масштабные пожары. По последним данным мэра Виталия Кличко, в столице погибли 11 человек, а 46 человек получили ранения, среди которых трое детей.
На местах разрушений продолжаются поисково-спасательные работы, из-за чего в городе временно перекрыли движение по нескольким улицам.
В Киевской области в результате атаки пострадали 15 жителей, в том числе 9-месячный младенец, а в Бучанском районе из-за повреждения частного дома и двух предприятий погиб один человек.
Самая критическая ситуация возникла в Вишневом, где из-за угрозы повторной детонации объявили эвакуацию и окружили территорию. Кроме того, под ударом оказалась Одесса, где повреждены пять частных домов и общежитие, и есть пострадавшие.