В Вишневом более трех часов раздаются взрывы: как эвакуироваться и что известно по состоянию на сейчас

Фото: иллюстративное / © Крымский ветер

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В Вишневом на Киевщине в результате ночной российской атаки 6 июля продолжается активная повторная детонация на объекте попадания. Местные жители сообщают о громких взрывах и трясущихся квартирах. Какая ситуация сейчас в Вишневом, в эфире «Сніданок с 1+1» рассказала жительница Ирина Яковенко.

Ситуация в Вишневом сейчас

«Было очень страшно. Было так страшно, что даже наверное за 5 лет войны я не боялась так, как сегодня. Во-первых, взрывалось все. Летело стекло, летело прямо везде. И у нас, в принципе, слава Богу, целое. Вырывало не рамы, а в дверях, дверь вырвало. Окна чуть-чуть повредили, но, в принципе, можем сделать их. Но тенденция такова, что дышать невозможно. Я не могу открыть ни окно, ничего, потому что здесь ужас», — делится женщина.

По ее словам, соседи тоже не выходят. Люди сидят на квартирах. Некоторые в момент прилетов выходят в подъезд.

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«У нас просто дом так вот ходил, так вот просто ходил. И мы спустились вниз, но взрывы такие, что у нас вырвало дверь входную в дом, и ее вырвало».

Женщина сообщает, что в городе происходит сильная детонация с перерывами. Удары идут волнами.

«Этот ужас и детонация продолжаются. Уже длится более двух, может, трех часов», — добавляет женщина.

В Вишневом пока нет отключений света или воды. Люди, у которых есть автомобили, пытаются вывезти детей, ведь в городе нечем дышать.

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Эвакуация из Вишневого: как попасть

Те, кто хочет оперативно эвакуироваться из Вишневого, могут прийти по следующим адресам:

г. Вишневое, ул. Европейская, 20

г. Крюковщина, ул. Балукова, 1Е

По возможности возьмите с собой документы, воду, лекарства и вещи первой необходимости.

В Вишневом есть угроза повторной детонации

В Киевской области экстренные и специализированные службы продолжают ликвидировать последствия массированной вражеской атаки.

Самая сложная ситуация в Вишневом Бучанского района. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения крайне опасно, поэтому территорию окружила полиция.

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Как сообщил глава КОВА Николай Калашник, количество пострадавших в области растет, и по состоянию на утро составляет 15 человек, среди которых 9-месячная девочка.

В больницы госпитализированы 11 человек. Глава администрации отметил, что количество пострадавших, к сожалению, может увеличиться.

Жителей Вишневого просят не выходить на улицы

Напомним, в Вишневом в Киевской области городской совет обратился к жителям со срочным призывом не покидать свои дома и не выходить утром на работу.

Об опасности официально сообщило Вишневое городское территориальное общество в Facebook.

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Особую опасность обозначили для ряда центральных улиц, в частности, Киевской, Святошинской, Парковой, Европейской, Железнодорожной и Южной, которые очерчивают кварталы вблизи городского стадиона и центрального парка.

Также в перечень попала улица Балукова, расположенная по другую сторону железнодорожного пути, делящая город пополам.

В связи с сильным ухудшением состояния воздуха граждан призывают не открывать окна.

Атака на Украину 6 июля: главное

Напомним, в ночь на 6 июля Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Враг применил около 15 баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, попав в жилые дома столицы, Киевской области и Одессы.

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Накануне президент Владимир Зеленский предупреждал о подготовке этой атаки перед саммитом НАТО в Турции и призвал партнеров срочно предоставить ракеты для систем Patriot.

В Киеве под ударом оказались четыре района, а самая сложная ситуация зафиксирована в Подольском и Дарницком, где из-за прямых попаданий в многоэтажки частично разрушены конструкции и возникли масштабные пожары. По последним данным мэра Виталия Кличко, в столице погибли 11 человек, а 46 человек получили ранения, среди которых трое детей.

На местах разрушений продолжаются поисково-спасательные работы, из-за чего в городе временно перекрыли движение по нескольким улицам.

В Киевской области в результате атаки пострадали 15 жителей, в том числе 9-месячный младенец, а в Бучанском районе из-за повреждения частного дома и двух предприятий погиб один человек.

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Самая критическая ситуация возникла в Вишневом, где из-за угрозы повторной детонации объявили эвакуацию и окружили территорию. Кроме того, под ударом оказалась Одесса, где повреждены пять частных домов и общежитие, и есть пострадавшие.

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