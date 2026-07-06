У Вишневому понад три години лунають вибухи: як евакуюватися і що відомо станом на зараз

Фото: ілюстративне / © Крымский ветер

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У Вишневому внаслідок нічної російської атаки продовжується активна повторна детонація на обєкті влучання. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та квартири, які трясуться. Яка станом на зараз ситуація у Вишневому, в ефірі «Сніданок з 1+1» розповіла жителька Ірина Яковенко.

Ситуація у Вишневому зараз

«Було дуже страшно. Було так страшно, що навіть, напевно, за 5 років війни я не боялася так, як сьогодні. По-перше, вибухало все. Летіло скло, летіло просто скрізь. І в нас, в принципі, слава Богу, ціле. Повиривало не рами, а у дверях, двері повиривало. Вікна трохи пошкодили, але, в принципі, можемо зробити їх. Але тенденція така, що дихати неможливо. Я не можу відкрити ні вікно, нічого, бо тут страхів’я», — ділиться жінка.

За її словами, сусіди також не виходять. Люди сидять по квартирах. Деякі в момент прильотів виходять у під’їзд.

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«У нас просто будинок отак от ходив, отак от просто ходив. І ми спустилися вниз, але вибухи такі, що у нас повиривало двері вхідні в будинок, і їх вирвало».

Жінка повідомляє, що в місті відбувається сильна детонація, з перервами. Удари йдуть хвилями.

«Це страхіття і детонація продовжуються. Вже продовжується понад дві, може, три години», — додає жінка.

У Вишневому поки немає відключень світла чи води. Люди, в яких є автівки, намагаються вивезти дітей, адже у місті немає чим дихати.

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Евакуація з Вишневого: як потрапити

Ті, хто хоче оперативно евакуюватися з Вишневого, можуть прийти за такими адресами:

м. Вишневе, вул. Європейська, 20

м. Крюківщина, вул. Балукова, 1Е

За можливості візьміть з собою документи, воду, необхідні ліки та речі першої потреби.

У Вишневому є загроза повторної детонації

У Київській області екстрені та спеціалізовані служби продовжують ліквідовувати наслідки масованої ворожої атаки.

Найскладніша ситуація наразі у Вишневому Бучанського району. Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним, тому територію оточила поліція.

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Як повідомив очільник КОВА Микола Калашник, кількість потерпілих в області зростає, і станом на ранок становить 15 людей, серед яких є 9-місячна дівчинка.

До лікарень госпіталізовано 11 осіб. Керівник адміністрації зазначив, що кількість постраждалих, на жаль, може збільшитися.

Жителів Вишневого просять не виходити на вулиці

Нагадаємо, у Вишневому на Київщині міська рада звернулася до жителів із терміновим закликом не залишати свої домівки та не виходити зранку на роботу.

Про небезпеку офіційно повідомила Вишнева міська територіальна громада у Facebook.

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Особливу небезпеку позначили для низки центральних вулиць, зокрема Київської, Святошинської, Паркової, Європейської, Залізничної й Південної, які окреслюють квартали поблизу міського стадіону та центрального парку.

Також до переліку потрапила вулиця Балукова, що розташована по інший бік залізничної колії, яка ділить місто навпіл.

У зв’язку з сильним погіршенням стану повітря громадян закликають не відкривати вікна.

Атака на Україну 6 липня: головне

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Ворог застосував близько 15 балістичних, гіперзвукових та крилатих ракет, поціливши у житлові будинки столиці, Київщини та Одеси.

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Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав про підготовку цієї атаки перед самітом НАТО в Туреччині та закликав партнерів терміново надати ракети для систем Patriot.

У Києві під ударом опинилися чотири райони, а найскладніша ситуація зафіксована у Подільському та Дарницькому, де через прямі влучання у багатоповерхівки частково зруйновано конструкції та виникли масштабні пожежі. За останніми даними мера Віталія Кличка, у столиці загинули 11 людей, а 46 осіб дістали поранення, серед яких троє дітей.

На місцях руйнувань тривають пошуково-рятувальні роботи, через що у місті тимчасово перекрили рух кількома вулицями.

У Київській області внаслідок атаки постраждали 15 мешканців, зокрема 9-місячне немовля, а у Бучанському районі через пошкодження приватного будинку та двох підприємств загинула одна людина.

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Найкритичніша ситуація виникла у Вишневому, де через загрозу повторної детонації оголосили евакуацію та оточили територію. Крім того, під ударом опинилася Одеса, де пошкоджено п’ять приватних будинків і гуртожиток та є постраждалі.

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