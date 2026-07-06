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- Киев
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В Вишневом — опасный уровень загрязнения воздуха: что нужно делать
В Вишневом после ракетного удара РФ фиксируют опасный уровень загрязнения воздуха. Из-за угрозы повторной детонации идет эвакуация, а жителям рекомендуют не выходить на улицу.
В Вишневом в Киевской области динамично меняется качество воздуха после российской атаки баллистическими ракетами. В эпицентре взрывов по состоянию на 11:20 фиксируется уровень загрязнения на уровне 99, который является опасным.
Об этом свидетельствуют данные SaveEcoBot.
В Вишневом сильное загрязнение воздуха
Из-за российской атаки уровень загрязнения воздуха в Вишневом доходил до отметки 262. Сейчас по данным карты уровень загрязнения воздуха составляет 99 баллов.
При выходе на улицу используйте респиратор или маску. Пейте больше воды и удерживайтесь от физических нагрузок на улице. Держите окна и двери закрытыми.
Граждан просят воздержаться от пребывания на улице. Тем, кто хочет попасть на эвакуацию из Вишневого, нужно прийти по следующим адресам:
г. Вишневое, ул. Европейская, 20
г. Крюковщина, ул. Балукова, 1Е
С собой нужно взять документы, воду, необходимые лекарства и вещи первой необходимости.
В Вишневом до сих пор сохраняется угроза повторной детонации. Оперативники производят эвакуацию граждан.
В Киеве и области после атаки возросло количество погибших
Напомним, что в результате массированной вражеской атаки на Киевскую область количество погибших возросло до трех человек, а в столице подтверждена гибель 11 человек.
Поисково-спасательные работы на местах ударов все еще продолжаются, а количество жертв и пострадавших может меняться, поскольку люди продолжают обращаться за помощью.
Сейчас в области известно о 26 пострадавших, среди которых двое детей — 9-месячный младенец и 12-летний ребенок. В больницы госпитализировали 18 человек — трое из них в тяжелом состоянии, еще четырем помогли на месте.
Из-за разрушений в Вишневом пришлось эвакуировать 479 местных жителей.