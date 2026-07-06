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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Київ
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Тіла лежали разом: Росія під час кривавої атаки на Київ вбила цілу родину

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Атака РФ на Київ 6 липня

Атака РФ на Київ 6 липня / © Associated Press

Під час атаки на Київ 6 липня Росія вбила цілу сім’ю. Тіла чоловіка, жінки та їхнього сина дістали з-під завалів будинку, який частково зазнав руйнації.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на платформі X.

«Російські терористи вдарили по сплячих мирних жителях, цілячись у житлові багатоповерхівки, щоб максимізувати жертви. В одному з районів з-під завалів витягли цілу вбиту родину: матір, батька та дитину. Рятувальні операції тривають, і, на жаль, кількість загиблих, ймовірно, зростатиме», — написав дипломат.

Очільник МЗС закликав партнерів до «реальних кроків». Він вважає, що на саміті НАТО в Анкарі лідери країн-членів повинні обговорити захист мирних українців від російських ракет.

«Зараз більше не час для слабких кроків. Вони лише заохочуватимуть Москву продовжувати та розширювати терор за межі України. Найсильнішим результатом саміту в Анкарі є посилення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору. Нам потрібні реальні кроки. Ракети PAC-3 були створені для захисту людей від такого варварства. Тисячі з них зберігаються по всьому світу на випадок потенційних загроз», — різко наголосив він.

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Дата публікації
Кількість переглядів
209
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