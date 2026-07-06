Атака РФ на Київщину: у Вишневому триває ліквідація наслідків удару РФ (фото)

Вишневе 6 липня

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У Вишневому на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків однієї з наймасованіших російських атак на регіон. Відомо про три жертви. Ситуація залишається складною, на місці працюють усі екстрені служби.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Детальніше про атаку на Вишневе

Станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок ворожого удару. Рятувальники та влада висловлюють співчуття рідним і близьким загиблих.

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Кількість постраждалих зросла до 26 осіб, серед них — двоє дітей: немовля віком 9 місяців та 12-річна дитина. До медичних закладів госпіталізовано 18 людей, троє перебувають у важкому стані. Медики продовжують надавати постраждалим необхідну допомогу.

Найбільш складна ситуація залишається у Вишневому Бучанського району, де внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на складських територіях. Ударною хвилею та уламками пошкоджено десятки об’єктів — приватні будинки, адміністративні, складські та торговельні будівлі.

Вишневе 6 липня

З перших хвилин після обстрілу була організована евакуація мешканців із небезпечної зони. Загалом евакуйовано близько 500 людей. Для тих, хто не може повернутися додому, облаштовані пункти тимчасового перебування, модульні містечка та заклади соціальної сфери.

Постраждалі отримують гуманітарну, медичну та психологічну допомогу.

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Після пожеж у районі тимчасово погіршилася якість повітря. Мешканців закликають, особливо дітей, літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями, обмежити перебування на вулиці, тримати вікна зачиненими та стежити за офіційними повідомленнями.

На місці триває безперервна робота рятувальників, поліції, медиків, комунальних служб, енергетиків та газовиків. Вони ліквідовують наслідки удару, відновлюють інфраструктуру та допомагають місцевим жителям.

Роботи тривають. Інформація буде оновлюватися.

Раніше ми повідомляли, що у Вишневому на Київщині після російського удару понад три години фіксували повторні вибухи на місці влучання. Місцеві мешканці повідомляли про сильне задимлення та небезпечну ситуацію в районі. Людей закликають залишатися в укриттях або вдома, щільно зачинити вікна та без потреби не виходити на вулицю. Дітей радять евакуювати. Територію поблизу місця удару оточено, триває робота екстрених служб. Ситуація залишається небезпечною, жителів просять стежити за офіційними повідомленнями.

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