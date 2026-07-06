Атака РФ на Киевскую область: в Вишневом продолжается ликвидация последствий удара РФ (фото)

Вишневое 6 июля

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В Вишневом в Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий одной из самых массированных российских атак на регион. Известно о трех жертвах. Ситуация остается сложной, на месте работают все экстренные службы.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Подробнее об атаке на Вишневое

По состоянию на данный момент известно о трех погибших в результате вражеского удара. Спасатели и власти выражают соболезнования родным и близким погибших.

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Количество пострадавших возросло до 26 человек, среди них двое детей: младенец в возрасте 9 месяцев и 12-летний ребенок. В медицинские учреждения госпитализированы 18 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.

Наиболее сложная ситуация остается в Вишневом Бучанского района, где в результате атаки возник масштабный пожар на складских территориях. Ударной волной и обломками повреждены десятки объектов — частные дома, административные, складские и торговые здания.

Вишневое 6 июля

С первых минут после обстрела была организована эвакуация жителей из опасной зоны. В общей сложности эвакуировано около 500 человек. Для тех, кто не может вернуться домой, обустроены пункты временного пребывания, модульные городки и заведения социальной сферы.

Пострадавшие получают гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь.

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После пожаров в районе временно ухудшилось качество воздуха. Жителей призывают, особенно детей, пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, ограничить пребывание на улице, держать окна закрытыми и следить за официальными сообщениями.

На месте идет непрерывная работа спасателей, полиции, медиков, коммунальных служб, энергетиков и газовиков. Они устраняют последствия удара, восстанавливают инфраструктуру и помогают местным жителям.

Работы продолжаются. Информация будет обновляться.

Ранее мы сообщали, что в Вишневом Киевской области после российского удара более трех часов фиксировали повторные взрывы на месте попадания. Местные жители сообщали о сильном задымлении и опасной ситуации в районе. Людей призывают оставаться в укрытиях или дома, плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу. Детей советуют эвакуировать. Территория вблизи места удара оцеплена, продолжается работа экстренных служб. Ситуация остается небезопасной, жителей просят следить за официальными сообщениями.

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