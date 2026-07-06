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- Київ
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Удар по Вишневому знищив майже 5 вулиць: що відбувається на місці атаки (фото)
У Вишневому Київської області ліквідовують наслідки масованої атаки 6 липня — фото та відео з місця показують масштаб руйнувань, пожеж і евакуації.
Російська атака на Київську область 6 липня забрала життя щонайменше трьох людей. Такі дані відомі станом на 12:00. У Вишневому триває розбір завалів, пошуково-рятувальна операція та евакуація через небезпеку повторної детонації та шкідливе повітря.
ТСН зібрали все, що відомо про наслідки російської атаки на Вишневе — фото та відео.
Удар по Вишневому: фото
Атака на Вишневе 6 липня: відео
Наслідки атаки на Київщину
Нагадаємо, у Вишневому Бучанського району триває ліквідація наслідків однієї з наймасованіших ворожих атак на Київщину. Внаслідок удару загинули троє людей, а 26 отримали поранення, серед яких двоє дітей — 9-місячне немовля та 12-річна дитина.
До лікарень госпіталізували 18 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Атака спричинила масштабну пожежу на території складських приміщень, а ударна хвиля та уламки пошкодили десятки приватних будинків, адміністративних і торговельних будівель. З небезпечної зони евакуювали близько 500 людей.
«Роботи ще багато, наслідки страшні, майже 5 вулиць повністю знищені, це десятки будинків, до сотні», — сказав Калашник в ефірі телемарафону.
Через пожежі тимчасово погіршилася якість повітря, тому жителям, особливо дітям і людям із хронічними захворюваннями, радять зачиняти вікна й обмежити перебування на вулиці.
На місці безперервно працюють рятувальники ДСНС, поліція, медики та комунальні служби, які розчищають територію й відновлюють інженерні мережі. Людей закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.